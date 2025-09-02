Newcastle rekorderju ob slovesu namenil 37 besed

Poletna prestopna saga Alexandra Isaka se je zaključila le nekaj ur pred koncem angleškega prestopnega roka. Petindvajsetletni Šved je zapustil Newcastle in se za 144 milijonov evrov preselil k aktualnim angleškim prvakom. Isak je z Liverpoolom podpisal šestletno pogodbo.

Šved je med prestopnim rokom javno izrazil svojo željo, da bi zapustil sever Anglije, zaradi česar ni bil del moštva trenerja Eddieja Howa v pripravljalnem delu sezone. Newcastle je v začetku avgusta zavrnil prvo Liverpoolovo ponudbo za Isaka, ki je nato na družabnih omrežjih zapisal, da je odnos s klubom »zlomljen« in se »ne more nadaljevati«. »Srake« so včeraj napadalčev odhod potrdile le v 37 besedah.

Newcastle United sporoča, da je Liverpoolu prodal napadalca Alexandra Isaka za rekordno britansko prestopno vsoto. Švedski reprezentant se je srakam pridružil leta 2022 iz Real Sociedada in zbral 109 nastopov v vseh tekmovanjih.

Newcastle je včeraj iz Brentforda pripeljal napadalca Yoaneja Wisso za 63,5 milijona evrov, konec prejšnjega tedna pa je odštel rekordnih 80 milijonov evrov za nemškega visokoraslega napadalca Nicka Woltemadeja. Isaka je švedski selektor Jon Dahl Tomasson konec avgusta vpoklical tudi v 24-člansko ekipo za kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo leta 2026 proti Sloveniji in Kosovu 5. in 8. septembra.

Z nakupom Šveda je Liverpool v poletnem prestopnem roku zapravil več kot 514 milijonov evrov, kar je največ v zgodovini angleške premier lige. Ekipi so v začetku poletja dodali Nemca Floriana Wirtza, za katerega so plačali 115 milijonov evrov, cena pa bi lahko z dodatki narasla na 133 milijonov evrov. Prvakom so se pridružili tudi Hugo Ekitike, Miloš Kerkez, Giorgi Mamardašvili, Jeremie Frimpong, Armin Pecsi in Giovanni Leoni.