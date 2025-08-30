Newcastle ujel kapitalca v Nemčiji in je Šeškov ter slovenski znanec

Newcastle ni imels reče v lovu na Benjamina Šeška, a je zato v Nemčiji ujel enega od največjih nemših upov Nicka Woltemadeja. Klub s severa Anglije bo za najboljšega strelca letošnjega evropskega prvenstva do 21 let z dodatki plačal 79 milijonov evrov.

S tem zneskom je Newcastle postavili nov klubski prestopni denarni rekord, presega namreč znesek 72 milijonov evrov, ki ga je plačal za Alexandra Isaka pred tremi leti, poroča BBC.

Triindvajsetletni nemški reprezentant Woltemade, 198 cm visok napadalno naravnani igralec, je z Newcastlom podpisal dolgoročno šestletno pogodbo.

S prihodom Woltemadeja naj bi presekali tudi gordijski vozel, ki se je zapletel ob sagi z napadalcem Alexandrom Isakom. Švedski reprezentant, ki je postal pravi trn v peti Newcastla, noče več igrati za Newcastle, odkar so srake zavrnile začetno ponudbo za prestop Liverpoola. To so mediji ocenili na več kot 130 milijonov evrov.

Pri Newcastlu, ki je bil v prejšnji sezoni četrti v premier ligi in se je s tem uvrstil v ligo prvakov, so pripravili presenečenje, ko so pridobili Woltemadeja, ki je bil tarča Bayerna iz Münchna med poletnim prestopnim rokom.

Nick Woltemade ima za seboj odlično leto. V bundesligi je bil zabil le gol manj od Benjmaina Šeška (12), na EP do 21 let pa je bil najboljši strelec »Elfa« s šestimi goli. FOTO: David W Cerny/Reuters

Osrednji napadalec je lani poleti po izteku pogodbe z Werderjem iz Bremna prišel v Stuttgart kot nevezan igralec. V Stuttgartu mu najprej sploh niso dodeli mesta v začetni postavi.

Od januarja do konca maja je Woltemade imel osupljivo drugo polovico sezone tako v nemški bundesligi kot tudi v nemškem pokalu.

V prejšnji sezoni nemške lige je za Stuttgart dosegel 17 golov na 33 tekmah, vključno z otvoritveno tekmo v finalu nemškega pokala, ko je osvojil prvi večji pokal v karieri.

»Res sem vesel, da sem v tem neverjetnem klubu,« je dejal Woltemade. »Že od prvega stika sem čutil, da si me klub resnično želi in ima zame velike načrte. Zapustiti Nemčijo je velik korak v mojem življenju, a vsi so me tako lepo sprejeli in že zdaj se počutim kot v družini. Po pogovoru z glavnim trenerjem imam res dober občutek, da je to pravi kraj, kjer bom lahko našel svojo najboljšo raven.«

»Stadion poznam iz gledanja tekem po televiziji, videti je neverjetno, in vem, da je vzdušje noro. Resnično sem navdušen, da bom tukaj igral in začel dosegati gole.«