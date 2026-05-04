Neymar na treningu izgubil živce in udaril Robinha

Brazilski zvezdnik Neymar se je po pisanju medija Globo esporte zapletel v prepir s soigralcem pri Santosu. Na ekipnem treningu za igralce, ki niso nastopili na sobotni tekmi s Palmeirasom, naj bi prišlo do besednega in tudi fizičnega obračuna.

Po poročanju medija se je Neymar počutil ponižanega, potem ko je Robinho Jr., sin nekdanjega nogometaša Robinha, ki je igral za Real Madrid, Manchester City in AC Milan, 34-letnika preigral. Ta mu je zato dejal, naj se umiri, kar je vodilo do prerekanja in prerivanja. Nato je nekdanji zvezdnik Barcelone in Paris Saint-Germaina mlajšega soigralca udaril, ob nadaljevanju treninga pa je 18-letnika spotaknil, je dodal portal.

Robinhova ekipa je pri vodstvu kluba vložilo pritožbo, a se je Neymar za svoje ravnanje opravičil, Globo esporte pa je poročal, da je nastala situacija rešena. Sobotni derbi s Palmeirasom se je končal z delitvijo točk, v sredo pa Santos čaka tekma južnoameriškega pokala Copa Sudamericana s paragvajskim klubom Recoleta. V brazilskem prvenstvu ima klub z obalnega predmestja Sao Paula številne preglavice, saj je po 14. odigranih kolih na 16. mestu.