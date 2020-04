Neymar ni sporen, tudi z glavo na pravem mestu

Ljubljana

Med petimi najboljšimi

Katalonec je zdaj trener katarskega kluba Al Sad. FOTO: Reuters

Katar kroti virus

767

tekem, kar je klubski rekord, je Xavi na svoji športni poti odigral za Barcelono

- V (Kata)loncih vre! Ognjeviti član nogometašev Barcelonese jezi, da ni vreča krompirja in da ga pri blaugrani ne bodo kar premetavali sem ter tja, zaradi svojeglavega predsednikaje odstopilo šest članov upravnega odbora, ti so že dobili zamenjave, novi so trije podpredsedniki, nekdanjega podpredsednikapa bo Barça zaradi navedb o podkupovanju tožila.Kljub premoru zaradi pandemona je igralsko živahno; Barcelona bo zaradi padca cen za, zanj je Liverpoolu dala 145 milijonov evrov, po novem po prodaji iztržila le približno 45. Katalonski velikan želi iz Interja argentinskega napadalca, a Milančani v zamenjavo želijoin .... »Saj se ne razume z,« je slišati iz Lombardije.Legenda Barcelone, krajše Xavi, klubski rekorder s 767 odigranimi tekmami, pa je malce besedno poškilil v Barcelonin vsakdanjik in prihodnjik.»Všeč mi je igralni slog Lautara Martineza, dobro se odkriva, širi igro, zna izkoriščati prostor med nasprotnimi igralci. Barcelona ima prav, da se zanima zanj. Glede vrnitvepa le pravim, zakaj ne? Po nogometnem znanju pri njem ni dvomov. Z njim sem delil slačilnico in zame je bil tudi osebnostno videti z glavo na pravem mestu.Bil je pravi profesionalec, a k temu je treba prišteti še družabno plat, klubske birokratske zadeve, v teh pa nisem bil udeležen. A na igrišču je Neymar med petimi najboljšimi nogometaši na svetu,« hvali 40-letni zdajšnji trener katarskega kluba Al Sad.Pa bi denimo vodil Barcelono? »No, zdaj sem ugriznil v trenerski kruh, čutim se sposobnega za ta posel. Vrniti se v Barço bi bilo sanjsko. Velikokrat sem že omenil, Barcelona je moj dom, življenje. Kot trener se zdaj v Katarju učim z veliko žlico.Želja trenirati mojo nekdanjo ekipo so seveda velike besede, moraš biti prepričan, da to lahko počneš ter da si za to usposobljen in pripravljen. Vse je proces in upam, da bo nekega dne prišlo tudi do tega,« pravi mož iz Terrasse.Kakšen igralni slog pa si želi od svojih varovancev? »Miren sem, ko moje moštvo poseduje žogo. A ne, da nato umiramo v lastninjenju, treba je odigrati tudi pravo napadalno akcijo. V obrambnem delu želim pritisk na tekmeca že globoko na njegovi polovici, da si žogo priigramo nazaj.«Brez pandemona ni šlo. »Koronavirus je v Katarju bolj pod nadzorom kot kje drugje, malo smrti zaradi njega je. Omejeno gibanje imamo, a ni tako striktnega kot v Španiji. Tam je vse zaprto, nogomet je na zapečku, vadijo doma. V Katarju je 35 stopinj, pred domovanjem imamo vrt in bazen,« je končala Barcelonina legenda v zvezni vrsti.