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Nogomet

Neymarju se izteka čas

Brazilski zvezdnik sicer dobro okreva po poškodb, a verjetno ne bo nared za prvo tekmo svoje reprezentance v nedeljo proti Maroku.
Neymar bo nastopil na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu. FOTO: Jean Carniel/Reuters
Galerija
Neymar bo nastopil na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu. FOTO: Jean Carniel/Reuters
M. Ru., STA
9. 6. 2026 | 12:55
1:38
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Brazilski nogometni zvezdnik Neymar očitno napreduje na poti do okrevanja. Vendar pa ostaja nejasno, kdaj se bo lahko poškodovani napadalec vrnil na igrišče za petkratne svetovne prvake. Njegov nastop na nedeljski uvodni tekmi svetovnega prvenstva Brazilije proti Maroku je le malo verjeten.

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Preiskava z magnetno resonanco je pokazala, da poškodovani Neymar »dobro napreduje«, kar je »v pričakovanem obsegu«, je sporočila Brazilska nogometna zveza. »Nadaljeval bo načrtovani proces okrevanja in rehabilitacije,« je dodala zveza.

Štiriintridesetletni Neymar, ki je nazadnje igral za reprezentanco pred dvema letoma in pol, se je kmalu po tako želenem vpoklicu za SP v Kanadi, Mehiki in ZDA spet poškodoval, tokrat ima težave z mečno mišico.

Napadalec Santosa in najboljši strelec brazilske reprezentance vseh časov je že izpustil zadnji dve pripravljalni tekmi Brazilije za mundial proti Panami (6:2) in Egiptu (2:1). Največja upanja selecaa v napadu tokrat počivajo na ramenih Raphine (Barcelona) in Viniciusa Juniorja (Real Madrid). Njun cilj je Brazilijo popeljati do šestega naslova svetovnega prvaka.

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