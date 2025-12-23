Neymar obljubil naslov svetovnih prvakov, nato prestal operacijo

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je uspešno prestal operacijo na kolenu, je sporočil njegov klub Santos. »Opravljena je bila artroskopija za zdravljenje poškodbe medialnega meniskusa. Operacija je bila uspešna, športnik pa se dobro počuti,« so zapisali pri klubu.

Nekaj dni pred operacijo se je nekdanji zvezdnik Barcelone in Paris Saint-Germaina na odru v San Paulu pridružil pevcu Thiaguinhu in v kratkem govoru obljubil, da bo Brazilija zopet osvojila svetovno prvenstvo. »Storili bomo vse, kar je mogoče, tudi nemogoče, da se svetovno prvenstvo vrne v Brazilijo. V juliju me imate lahko za odgovornega. Daj, Ancelotti, pomagaj nam, dobro,« je povedal 33-letni Brazilec. »Če se uvrstimo v finale, obljubim, da bom dosegel zadetek«.

Santos ni sporočil, kdaj se bo Neymar vrnil na zelenice, brazilski medij Globo Esporte pa je poročal, da bo okrevanje trajalo en mesec. Napadalec je za brazilski klub na zadnjih štirih tekmah zabil pet zadetkov, a za reprezentanco ni nastopil od leta 2023.