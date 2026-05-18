Neymar besnel zaradi sodniške napake

Danes bo brazilski selektor Carlo Ancelotti predstavil seznam igralcev, ki jih bo odpeljal na prihajajoče svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, zato so bili vsi kandidati minuli vikend željni dokazovanja Italijanu. Toda brazilskemu zvezdniku Neymarju na zadnji avdiciji ni šlo vse po načrtih.

V drugem polčasu je zdravniško osebje Santosa ob robu igrišča oskrbovalo krilnega napadalca, ko je četrti sodnik signaliziral, da bo klub iz predmestja Sau Paula 34-letnika zamenjal z Robinhom mlajšim. A trenerska ekipa ni nameravala zamenjati Neymarja, temveč Gonzala Escobarja, sodnik je pokazal napačno številko.

Ko se je poskušal Brazilec vrniti na zelenico, mu sodniki kljub pojasnilom ekipe tega niso dovolili, nakar je navkljub temu stekel na igrišče. Glavni sodnik mu je zato pokazal rumeni karton in ga poslal na klop. Nekdanji zvezdnik Barcelone in Paris Saint-Germaina je nato izgubil živce in sodniku iz rok vzel list papirja z zapisano zamenjavo, ki ga je klub predal četrtemu sodniku.

Po porazu se je klub odzval z zapisom na družbenih omrežjih, ki je sodniško ravnanje označil za »nerazložljivo napako«. »Četrti sodnik je napačno izvedel zamenjavo. To sta potrdili televizijski posnetek in listič, ki so ga sodniki uporabili med menjavo. Nerazložljiva napaka, ki ni bila popravljena,« so zapisali.

Santos je tekmo izgubil z 0:3 in ostaja na 16. mestu v brazilskem prvenstvu. Najboljši strelec brazilske reprezentance za izbrano vrsto ni zaigral vse od leta 2023 in bo upal, da je s prejšnjimi predstavami naredil dovolj za četrti nastop na SP.