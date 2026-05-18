  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Neymar besnel zaradi sodniške napake

Tekma brazilskega prvenstva se je za Neymarja končala predčasno, potem ko je sodnik storil napako in signaliziral napačno številko.
Neymar je zaradi sodniške napake izgubil živce. FOTO: Jean Carniel/Reuters
Galerija
Neymar je zaradi sodniške napake izgubil živce. FOTO: Jean Carniel/Reuters
T. E.
18. 5. 2026 | 10:04
18. 5. 2026 | 10:15
2:11
A+A-

Danes bo brazilski selektor Carlo Ancelotti predstavil seznam igralcev, ki jih bo odpeljal na prihajajoče svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, zato so bili vsi kandidati minuli vikend željni dokazovanja Italijanu. Toda brazilskemu zvezdniku Neymarju na zadnji avdiciji ni šlo vse po načrtih. 

image_alt
Hud udarec za Ancelottija, dobre novice za Neymarja

V drugem polčasu je zdravniško osebje Santosa ob robu igrišča oskrbovalo krilnega napadalca, ko je četrti sodnik signaliziral, da bo klub iz predmestja Sau Paula 34-letnika zamenjal z Robinhom mlajšim. A trenerska ekipa ni nameravala zamenjati Neymarja, temveč Gonzala Escobarja, sodnik je pokazal napačno številko. 

Ko se je poskušal Brazilec vrniti na zelenico, mu sodniki kljub pojasnilom ekipe tega niso dovolili, nakar je navkljub temu stekel na igrišče. Glavni sodnik mu je zato pokazal rumeni karton in ga poslal na klop. Nekdanji zvezdnik Barcelone in Paris Saint-Germaina je nato izgubil živce in sodniku iz rok vzel list papirja z zapisano zamenjavo, ki ga je klub predal četrtemu sodniku.

Po porazu se je klub odzval z zapisom na družbenih omrežjih, ki je sodniško ravnanje označil za »nerazložljivo napako«.  »Četrti sodnik je napačno izvedel zamenjavo. To sta potrdili televizijski posnetek in listič, ki so ga sodniki uporabili med menjavo. Nerazložljiva napaka, ki ni bila popravljena,« so zapisali.  

Santos je tekmo izgubil z 0:3 in ostaja na 16. mestu v brazilskem prvenstvu. Najboljši strelec brazilske reprezentance za izbrano vrsto ni zaigral vse od leta 2023 in bo upal, da je s prejšnjimi predstavami naredil dovolj za četrti nastop na SP. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
SP 2026

Hud udarec za Ancelottija, dobre novice za Neymarja

Carlo Ancelotti, selektor brazilske reprezentance, je Fifi poslal seznam okvirni seznam s 55 igralci za svetovno prvenstvo. Naslednji teden jih bo ostalo le 26.
12. 5. 2026 | 12:14
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Santos

Neymar na treningu izgubil živce in udaril Robinha

Brazilski napadalec Neymar je na treningu ekipe Santos udaril soigralca, a se mu je pozneje za svoje ravnanje opravičil, je poročal Globo esporte.
4. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Brazilija

Navijači žvižgali, Neymar: Prestopili ste mejo

Po porazu so navijači brazilskega Santosa jasno pokazali svoje nezadovoljstvo z igralci, tudi s prvim zvezdnikom ekipe, Neymarjem.
20. 4. 2026 | 10:52
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Celje in Albert Riera sta ustvarjena drug za drugega

Slovenski prvaki na zadnji domači tekmi prejeli pokal in odlično novico iz Madžarske. Albert Riera pod pritiskom navijačev pomahal v slovo Frankfurtu.
Nejc Grilc 18. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Komentar

Zakaj bi bil Čeferin tudi naslednjič brez pravega tekmeca

Ni čudno, da kaže Aleksandru Čeferinu v boju za nov mandat predsednika Uefe odlično, za to ga nagovarjajo tudi zahodnjaki in Skandinavci.
Jernej Suhadolnik 18. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Čas pošasti: kako Janšev zadnji veliki met ruši socialno državo

Povsem nasprotno od resnice je, da je bil v ponedeljek sprejet zakon, »ki razbremenjuje vse« in bo »koristil vsem«.
Janez Markeš 16. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Magazin  |  Zanimivosti
Velenje

Pirc Musarjeva in Janša med harmonikarji: Dokaz, da znamo stopiti skupaj

V Velenju je Golico zaigralo 4066 harmonikarjev, svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, a bodo poskusili znova.
17. 5. 2026 | 17:28
Preberite več
Premium
Nedelo
Turistifikacija

Domačini bežijo pred množicami: prepovedali dotikanje gejš, omejili križarke

Lansko leto je po ocenah po svetu potovalo 1,5 milijarde ljudi, do leta 2030 naj bi se njihovo število povečalo na 1,8 milijarde.
Gorazd Utenkar 17. 5. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Reportaža

Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Odseki, kjer motoristi najpogosteje izgubijo nadzor

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zavarovanja ne odražajo podnebne realnosti

Naravne nesreče so po podatkih svetovne pozavarovalnice Munich Re v zadnjih letih povzročile rekordne gospodarske škode.
Miran Varga 16. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Digitalna podpora pri največjih življenjskih odločitvah

Za gradnjo, prenovo in nakup nepremičnin platforme uporabnikom prihranijo čas ter pomagajo pri boljših finančnih odločitvah.
Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Manj razpršenih lokacij, več tehnoloških centrov

Pomembnost je uravnoteženje vlaganj med strateško infrastrukturo, avtomatizacijo in aktivnim upravljanjem poslovnih nepremičnin.
Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Kakovostna gradnja

Med kriteriji kakovostne gradnje tudi zaščita pred hrupom in ohranjanje toplote

Šele ko stavba preseže zahteve, ki jih mora izpolnjevati po zakonu, lahko začnemo govoriti o kakovosti.
Milka Bizovičar 16. 5. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

NeymarBrazilijabrazilska nogometna reprezentancaSantosCarlo Ancelotti

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Video
Šport  |  Nogomet
Santos

Neymar besnel zaradi sodniške napake

Tekma brazilskega prvenstva se je za Neymarja končala predčasno, potem ko je sodnik storil napako in signaliziral napačno številko.
18. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Evropski parlament

Grimsov skok čez požarni zid: EPP razmišlja o dodatnih sankcijah

Evropski poslanec iz Slovenije je v nagovoru med drugim poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope.
18. 5. 2026 | 09:40
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Trump grozi, da »ura tiktaka«, v Teheranu medtem oborožujejo civiliste

Pogajanja za mir med ZDA in Iranom so obstala. Ameriški predsednik postaja neučakan, v Teheranu pa vojaki učijo civiliste, kako ravnati z orožjem.
18. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vroča delnica

Oprema za proizvodnjo polprevodnikov kot tržna niša

V segmentu jedkanja Lamove produktne linije pokrivajo celoten spekter proizvodnje čipov.
18. 5. 2026 | 09:26
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (18. 5.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 18. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Trump grozi, da »ura tiktaka«, v Teheranu medtem oborožujejo civiliste

Pogajanja za mir med ZDA in Iranom so obstala. Ameriški predsednik postaja neučakan, v Teheranu pa vojaki učijo civiliste, kako ravnati z orožjem.
18. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vroča delnica

Oprema za proizvodnjo polprevodnikov kot tržna niša

V segmentu jedkanja Lamove produktne linije pokrivajo celoten spekter proizvodnje čipov.
18. 5. 2026 | 09:26
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (18. 5.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 18. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 08:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spomladanski oddih ob morju

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Kdo bo jutri odločal o podatkih vašega podjetja?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
12. 5. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
15. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo