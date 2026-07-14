Neymar se je po bolečem mundialskem slovesu hitro opomogel v Las Vegasu

Le nekaj dni po bolečem izpadu brazilske reprezentance v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu se je Neymar vrnil v tekmovalni ritem, vendar ne na nogometnem igrišču.

Napadalca Santosa in najboljšega strelca Brazilije v zgodovini so opazili v Las Vegasu, kjer je nastopil na turnirju World Series of Poker, enem od najprestižnejših pokrskih tekmovanj na svetu. Brazilec se je prijavil na turnir No-Limit Hold'em 6-Max z vstopnino 10.000 ameriških dolarjev (8700 evrov).

Ker Neymar še ni razkril, kje bo nadaljeval kariero, njegov položaj pri Santosu pa ostaja nejasen, je njegov prihod v Las Vegas sprožil burne odzive na družbenih omrežjih. Številni navijači so se spraševali, ali je bila pot v ZDA le nekaj dni po razočaranju na svetovnem prvenstvu, na katerega je šel nepripravljen in je imel le obrobno vlogo, primerna odločitev.