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Nogomet

Neymar se je po bolečem mundialskem slovesu hitro opomogel v Las Vegasu

Najboljši strelec Brazilije v zgodovini se je vrnil v tekmovalni ritem, a ne na nogometnem igrišču. Udeležil se je enega od najprestižnejših tekmovanj v pokru.
Brazilski nogometni zvezdnik Neymar ni skrival solz po izpadu Brazilije v četrtfinalu svetovnega prvenstva v nogometu, tolažil pa se je kar v prestolnici igralništva. FOTO: Angela Weiss/AFP
Galerija
Brazilski nogometni zvezdnik Neymar ni skrival solz po izpadu Brazilije v četrtfinalu svetovnega prvenstva v nogometu, tolažil pa se je kar v prestolnici igralništva. FOTO: Angela Weiss/AFP
G. N.
14. 7. 2026 | 08:00
14. 7. 2026 | 08:01
1:20
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Le nekaj dni po bolečem izpadu brazilske reprezentance v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu se je Neymar vrnil v tekmovalni ritem, vendar ne na nogometnem igrišču.

Napadalca Santosa in najboljšega strelca Brazilije v zgodovini so opazili v Las Vegasu, kjer je nastopil na turnirju World Series of Poker, enem od najprestižnejših pokrskih tekmovanj na svetu. Brazilec se je prijavil na turnir No-Limit Hold'em 6-Max z vstopnino 10.000 ameriških dolarjev (8700 evrov).

Ker Neymar še ni razkril, kje bo nadaljeval kariero, njegov položaj pri Santosu pa ostaja nejasen, je njegov prihod v Las Vegas sprožil burne odzive na družbenih omrežjih. Številni navijači so se spraševali, ali je bila pot v ZDA le nekaj dni po razočaranju na svetovnem prvenstvu, na katerega je šel nepripravljen in je imel le obrobno vlogo, primerna odločitev.

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