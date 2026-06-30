Neymar si je privoščil (ne)zmotljivega finančnega analitika

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar se je po napeti zmagi proti Japonski na družbenih omrežjih javno obregnil ob nemškega ekonomista Joachima Klementa , čigar statistični model je predvideval predčasen izpad petkratnih svetovnih prvakov. Nemški strateg za naložbe, ki je pravilno napovedal zmagovalce zadnjih treh svetovnih prvenstev, je v svojem algoritmu predvidel, da bo Japonska v šestnajstini finala izločila Brazilijo. Resničnost na zelenici v Houstonu pa je teorijo hitro demantirala.

Brazilija je po dramatičnem preobratu in zmagi z 2:1 prejela nepričakovano spodbudo za samozavest. Neymar je tekmo zaradi vračanja po poškodbi spremljal s klopi za rezervne igralce, a je takoj po napredovanju v osmino finala izkoristil priložnost za ironičen odziv.

Na svojem profilu na omrežju X je ob fotografiji nemškega analitika zapisal kratko in neposredno sporočilo:

»Gospod Joachim Klement … prosim, poskusite znova na naslednjem svetovnem prvenstvu.«

Njegova objava je med navijači nemudoma postala spletni fenomen. Še večji udarec za Klementov algoritem je sledil le nekaj ur kasneje, ko je Maroko po enajstmetrovkah šokiral in izločil Nizozemsko, ki jo je Klement v svojem uradnem modelu napovedal za končno zmagovalko turnirja. Neymar se je hitro znova oglasil z zbadljivim komentarjem: »Spet napačno.«

Kdo je Joachim Klement? Ni običajen športni napovedovalec, temveč ugleden finančni analitik. Širšo prepoznavnost v športni javnosti si je pridobil, ko je s svojim zapletenim matematičnim modelom matematično natančno napovedal zadnje tri svetovne prvake, Nemčijo leta 2014, Francijo leta 2018 in Argentino leta 2022.

Njegov algoritem temelji na hkratnem analiziranju več deset spremenljivk. Med njimi ključno vlogo igrajo uradna lestvica Mednarodne nogometne zveze (Fifa), bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca, število prebivalstva, kulturni pomen nogometa v državi, podnebni dejavniki in prednost domačega igrišča.

Tudi tokratna napoved je sprožila precej razprav. Njegov algoritem je za prihodnjo svetovno prvakinjo napovedal Nizozemsko, hkrati pa je napovedal več presenetljivih razpletov med prvenstvom.

Pred dvobojem je Klement nastopil tudi v pogovoru za ESPN Brasil, kjer je javno zagovarjal izračune svojega modela. Dejal je, da ima Japonska zaradi taktične discipline in sposobnosti enakovrednega boja z najmočnejšimi reprezentancami dovolj kakovosti, da preseneti Brazilijo. Dogajanje na igrišču pa je njegovo napoved postavilo na laž.