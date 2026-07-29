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Nogomet

Neymar sporočil svojo odločitev

Za brazilsko nogometno reprezentanco je dal svojo kri in življenje.
Neymar ne bo več igral za reprezentanco. FOTO: Angela Weiss/AFP
Galerija
Neymar ne bo več igral za reprezentanco. FOTO: Angela Weiss/AFP
M. Š., STA
29. 7. 2026 | 19:06
1:32
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Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je potrdil, da ne bo več igral za reprezentanco. Za izbrano vrsto je tako odigral zadnjo tekmo ob porazu proti Norveški na nedavnem svetovnem prvenstvu onstran Atlantika.

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»Reprezentančno pot sem končal. Spisal sem zgodovino, bil sem zelo srečen, dal sem svojo kri in življenje, ampak zdaj tega ne želim več,« je Neymar povedal novinarjem, potem ko je njegov klub Santos v torkovem dvoboju v južnoameriškem pokalu s 4:2 premagal venezuelski UCV.

Brazilski rekorder po številu golov je na letošnjem svetovnem prvenstvu igral le na dveh tekmah, skupaj pa je na turnirju zbral 37 minut na igrišču. V teh je dosegel en gol – z bele točke je bil natančen proti Norveški, ki je sicer dvoboj osmine finala dobila z 2:1. Že po tej tekmi je dal vedeti, da je bila to njegova zadnja za reprezentanco.

Za Santos pa namerava 34-letni Neymar še igrati, čeprav tekme z venezuelskim moštvom, po kateri se je njegova ekipa uvrstila v osmino finala pokala, ni začel v prvi postavi. Pogodbo ima še do konca leta.

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