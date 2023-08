Neymar tudi uradno zapustil PSG in postal član Al-Hilala

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je tudi uradno član Al-Hilala iz Savdske Arabije, so potrdili pri novem delodajalcu 31-letnega nogometaša. Ta je po poročanju britanskega BBC iz Paris Saint-Germaina prestopil za približno 90 milijonov evrov. Transfermarkt je objavil prestop v višini 80 milijonov.

»Sem v Savdski Arabiji in sem član Al-Hilala,« je v videoposnetku na klubskih družbenih omrežjih dejal Neymar, ki je v PSG prišel leta 2017 iz Barcelone za rekordnih 222 milijonov evrov. V soboto ga ni bilo v ekipi, ki je v prvem krogu francoskega prvenstva igrala 0:0 proti Lorientu, trener pariškega moštva Luis Enrique pa ga ni imel v načrtih za to sezono.

Kolikšna bo Neymarjeva plača, ni objavljeno, domnevajo, da bo bistveno višja od 25 milijonov evrov na leto, kolikor je zaslužil pri PSG. Neymar je za PSG odigral 173 tekem in osvojil 13 lovorik, a ostal brez naslova v ligi prvakov, kar je bilo nujno za ekipo, v kateri je bil pred selitvijo v ZDA tudi Argentinec Lionel Messi.

Brazilčevo bivanje v Franciji so zaznamovale številne poškodbe. Marca je prestal operacijo gležnja, zaradi katere je izpustil konec prejšnje sezone, julija pa je začel trenirati. Al-Hilal je v zadnjem času pripeljal še nekaj slovitih nogometnih imen, kot so Malcom (60 milijonov evrov), Ruben Neves (55), Sergej Milinković-Savić (40) in Kalidou Koulibaly (23).