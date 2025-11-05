  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Neymar v škripcih, Carlo Ancelotti v ZDA ne bo peljal mojstrov brez sape

    Italijan na selektorskem stolčku Brazilije je jasno povedal, da na svetovnem prvenstvu v nogometu prihodnje leto potrebuje igralce v vrhunski telesni formi.
    Največji brazilski nogometni zvezdnik Neymar je daleč od forme, ki bi ga peljala na svetovno prvenstvo prihodnje leto. FOTO: Marcelo Machado De Melo/Reuters
    Največji brazilski nogometni zvezdnik Neymar je daleč od forme, ki bi ga peljala na svetovno prvenstvo prihodnje leto. FOTO: Marcelo Machado De Melo/Reuters
    G. N.
    5. 11. 2025 | 14:30
    Brazilija pod taktirko selektorja Carla Ancelottija vstopa v zadnji del selekcije pred svetovnim prvenstvom leta 2026 in z vse bolj jasnim načrtom ter brez Neymarja na radarju. Po poročanju največjega brazilskega spletnega portala UOL Italijan ne razmišlja o zvezdniku Santosa, prej pa tudi Bracelone in Paris St-Germaina, ker ga ne vidi primerno telesno pripravljenega za tako zahtevno raven tekmovanja.

    Brazilski vir dodaja, da je trenerski štab pregledal igralčeve fiziološke in GPS podatke, ki kažejo, da so odčitki »precej pod« vrednostmi vrhunskega igralca, in da v štabu ni navdušenja ne zaupanja v okrevanje, s katerim bi Neymar dvignil vrednost svojih delnic za odhod na mundial.

    Carlo Ancelotti ve, da so ga v Braziliji izbrali za seletkorja le za to, da osvoji naslov svetovnega prvaka. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters
    Carlo Ancelotti ve, da so ga v Braziliji izbrali za seletkorja le za to, da osvoji naslov svetovnega prvaka. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

    Italijan je bil sicer previden pri omembi določenih nogometašev, vendar je visoko postavil letvico za uspešnost. Ponovil je, da Brazilija potrebuje igralce »v vrhunski fizični formi«. Ancelotti je že razkril, da ima že določenih jedro 17 ali 18 igralcev, da so »preizkusi končani« in da bo marčevski termin za pripravljalne tekme praktično dokončen za uvrsdtitev v mudnialsko reprezentanco.

    Pri UOL dodajajo, da bi 33-letni Neymar lahko spremenil Ancelottijevo odločitev, če bo do marca krepko popravil svojo pripravljenost.

    Več iz teme

    BrazilijaCarlo AncelottiNeymarSP v nogometu

