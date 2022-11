Neymar že ve, kdo bo osvojil naslov svetovnega prvaka

Svetovno prvenstvo v nogometu je iz dneva v dan bližje, številni že ugibajo, kako dobro bodo pričakale mundial reprezentance, od katerih se v Katarju pričakuje največ. Mednje sodi tudi izbrana vrsta Brazilije, ki vselej kotira med favoriti, mnogi jo tudi letos uvrščajo na vrh kandidatov za naslov svetovnega prvaka na šampionatu, ki bo med 20. novembrom in 18. decembrom na Bližnjem vzhodu.

O tem je spregovoril prvi brazilski zvezdnik Neymar, ki blesti v majici PSG. »V nogometu nikdar ni lepo izgubiti, na mundialu porazi bolijo še močneje. Moramo se temeljito pripraviti, da bomo stoodstotno nared telesno in psihološko. Tokrat nam bo vendarle lažje, večina igralcev je v polnem ritmu in manj utrujena kot junija po koncu klubske sezone, ko običajno napoči čas za velike turnirje,« je prepričan Neymar, ki posledično pričakuje boljše igre ekip in boljše tekme za navijače.

Največji tekmeci Francija, Argentina, Anglija, Nemčija in Belgija

»Pričakujem, da bomo Brazilci osvojili naslov prvaka, na tej poti pa bodo naši največji tekmeci Francija, Argentina, Anglija, Nemčija in Belgija. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Na mundialu gre za posebne tekme in posebno vzdušje, kar me dodatno motivira. Gotovo bo v Katarju drugače kot doslej, toda veselim se spoznavanja drugačnih držav in kultur,« je dodal Neymar. Brazilija bo igrala v skupini G s Srbijo, Švico in Kamerunom.