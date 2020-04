Neymarja muči tesnoba

Rio de Janeiro – Eden najboljših nogometašev na svetu, Brazilec Neymar, je priznal, da se zaradi koronavirusne pandemije bori s tesnobo. »Negotovost, kdaj oziroma če sploh se bomo lahko vrnili na teren, v meni povzroča tesnobo,« je zapisal Neymar na svoji spletni strani.



»Pogrešam igranje nogometa, tekme, klubsko okolje, prijatelje pri PSG. Prepričan sem, da si navijači prav tako želijo videti vrnitev igralcev na igrišča. Upam, da se bo to tudi čim prej zgodilo,« je dejal napadalec brazilske reprezentance in francoskega prvaka PSG.

Na razkošni posesti mu ni dolgčas

Brazilski mojster, ki se je pred dvema letoma za rekordnih 222 milijonov evrov preselil iz Barcelone v Pariz, čas samoosamitve preživlja na svoji razkošni posesti v Mangaratibi, približno 100 km od Ria de Janeira. Zanjo je pred štirimi leti plačal osem milijonov evrov, na posestvu pa ima med drugim tudi teniško igrišče, teren za odbojko na mivki, več bazenov in heliport.



Brazilski zvezdnik karantene ne preživlja sam, saj je na posestvo povabil tudi številne bližnje prijatelje, z njim je tudi osebni trener za fizično pripravo Ricardo Rosa, ki z Neymarjem sodeluje že desetletje.