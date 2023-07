Neymarjevo jezero je postalo še tri milijone dražje

Tožilec v Braziliji je nogometnega zvezdnika Paris Saint-Germaina Neymarja kaznoval s 16 milijoni realov (približno tri milijone evrov) kazni, ker je na svojem posestvu v Mangaratibi, kjer si je zgradil dvorec, uredil tudi jezero, vendar pa brez okoljskega dovoljenja, so v ponedeljek sporočile oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mestni svet v Mangaratibi je izdal štiri globe zaradi "okoljskih kršitev pri gradnji umetnega jezera na zemljišču, kjer ima igralec dvorec," je v izjavi zapisal sekretariat sveta. "Seštevek sankcij znaša več kot 16 milijonov realov," so dodali. Gre za vsoto, ki jo je določilo tožilstvo v Mangaratibi, turističnem območju približno 130 kilometrov oddaljenem od Ria de Janeira.

Med "desetinami ugotovljenih kršitev" so oblasti naštele nedovoljeno izvajanje del, ki so predmet okoljskega nadzora, nepooblaščeno zajemanje in preusmerjanje vode iz reke ter nedovoljeno odstranjevanje zemlje in zatiranje vegetacije. Neymar ima zdaj 20 dni časa, da se pritoži na kazen, katere znesek je bil prvotno določen na pet milijonov realov, kar je približno 954.000 evrov.

Nad gradnjo jezera bdi Neymarjev oče (desno), ki je brazilske inšpektorje zaman prepričeval, da je z jezerom vse v redu. FOTO: Reuters

Kljub prepovedi zabava in kopanje na luksuznem posestvu

Dvaindvajsetega junija so oblasti po pritožbah na podlagi objav v družbenih omrežjih odkrile več okoljskih kršitev na luksuznem posestvu, kjer so delavci gradili umetno jezero in plažo. Oblasti so prizorišče zaprle in odredile prekinitev vseh dejavnosti, vendar so brazilski mediji poročali, da je Neymar tam priredil zabavo in se kopal v jezeru.

Neymar je dvorec Mangaratiba kupil leta 2016. Po poročanju brazilskih medijev posestvo obsega 10.000 kvadratnih metrov površine zemljišča. Na posestvu so pristajališče za helikopterje, center za dobro počutje z bazeni in telovadnica.