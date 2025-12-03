  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Nežo Klančar po preboju v polfinale čaka naporen večer

    Slovenska plavalka Neža Klančar se je na evropskem prvenstvu v Lublinu uvrstila v polfinale na 100 m mešano. Zvečer še finale v 50 m delfin.
    Nežo Klančar ob 19.00 čaka finale na 50 m delfin. FOTO: Sebastien Bozon/AFP
    Galerija
    Nežo Klančar ob 19.00 čaka finale na 50 m delfin. FOTO: Sebastien Bozon/AFP
    T. E., STA
    3. 12. 2025 | 13:31
    3. 12. 2025 | 13:45
    4:16
    A+A-

    Plavalka Neža Klančar, ki bo na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu popoldan napadala kolajno na 50 m delfin, se je uvrstila še v polfinale na 100 m mešano. Dopoldan je bila z izidom 58,94 peta, popoldan jo polfinale čaka ob 20.16. Z veliko prednostjo je s 57,99 prvo mesto osvojila Nizozemka Marrit Steenbergen.

    image_alt
    Odlična Neža Klančar z rekordom v finale, obeta se drama na Poljskem

    Popoldan ob 19. uri bo v ospredju prvi slovenski finale. Na 50 m delfin se je v ponedeljek popoldan v desetinki sekunde zvrstilo kar sedem tekmovalk. S 25,00 je bila v polfinalu najhitrejša Francozinja Beryl Gastadello, Klančarjeva je zaostala stotinko sekunde, napadala pa bo na zunanji osmi progi. Danka Martine Damborg, Belgijka Roos Vanotterdijk in Nemka Angelina Kohler so zaostale šest stotink, Nizozemka Marike De Waard, točno desetinko pa Italijanka Silvia di Pietro. Klančarjeva je slovenski rekord popravila kar trikrat.

    »Včerajšnji čas za zadnje mesto v finalu je izjemno presenetil tudi mene. Najprej sem videla 26,0 in bila kar malo razočarana glede na prejšnje dosežke. Na semafor sem morala pogledati še enkrat in seveda sem dosežkov vesela. V finalu si zdaj želim le še, da uživam, da naredim kar znam in z drugimi stvarmi se ne bom obremenjevala,« se je torkovih tekem danes še enkrat spomnila Slovenka.

    Klančarjeva ima ob razporedu srečo, da je med obema nastopoma dobra ura časa, da se vsaj delno lahko pripravi tudi na polfinale. Drugi finale bo naslednji izziv, saj je bila Slovenka na zadnjem EP v tej disciplini uvrščena tik pod zmagovalni oder. »Včeraj je bilo kar pozno konec, noč je bila kratka. Vseeno sem se nekako odpočila, se pripravila na 100 mešano in z uvrstitvijo v polfinale opravila svojo nalogo. Tudi popoldan želim narediti le kar znam in videli bomo, kam me bo to pripeljalo,« se je današnjega izziva spomnila slovenska olimpijka.

    V polfinale na 200 m prosto, ki bo ob 19:34, sta se uvrstili tudi Katja Fain in Janja Šegel. Mariborčanka Fainova je z 1:55,98 in 13. mestom močno popravila vtis po torkovem nastopu na 400 m prosto in potrdila solidno formo. »Za to disciplino sem se pripravljala in pričakovala polfinale. Popoldan vem, da lahko plavam še boljše in seveda bom napadala finale,« je o nastopu povedala slovenska rekorderka Fainova.

    Klančarjeva je včeraj trikrat popravila slovenski rekord na 50 m delfin. FOTO: Leon Vidic
    Klančarjeva je včeraj trikrat popravila slovenski rekord na 50 m delfin. FOTO: Leon Vidic

    Štiriindvajsetletna Štajerka ima osebni rekord še dve sekundi in pol boljši od današnjega časa, vajena pa je tudi bojev v finalih, nenazadnje je na evropskem prvenstvu 2021 v Kazanu prav v tej disciplini osvojila bronasto kolajno. Koroška olimpijka Janja Šegel pa je imela na svoji strani tudi stotinke in z 1:56,45 finale ujela skozi šivankino uho in si po nastopu na 200 m hrbtno na Poljskem priplavala še drugi polfinale. »Z rezultatom sem zelo zadovoljna. To je moj najhitrejši čas letos. Tudi polfinale je super, saj lahko popoldan kakšne napake popravim in upam, da bo končni rezultat še hitrejši,« pa je jutranje plavanje ocenila najboljša plavalka Fužinarja.

    V moški konkurenci 200-metrskega kravla pa je bil z 1:45,65 in 52. mestom Triglavan Sašo Boškan višje od Primoža Pavletič Šenice, ki je zasedel 60. mesto. Bolj zadovoljen pa je lahko Ljubljančan, ki je z 1:47,49 osebni rekord popravil skoraj za okroglo sekundo.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Odlična Neža Klančar z rekordom v finale, obeta se drama na Poljskem

    Petindvajsetletna plavalka Olimpije je slovenski rekord prvič popravila že v kvalifikacijah. V sredo zvečer bo kandidatka za odličje.
    2. 12. 2025 | 21:28
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Na Poljsko odhajata tudi Žiga Jančar in Jerica Jesenko

    Trener slovenske moške reprezentance Robert Hrgota je po treningih v Kranju spremenil zasedbo, ki bo potovala v Vislo.
    3. 12. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odhod slovenskega selektorja

    Kek: Celje ali Rijeka? Odgovor bom obdržal zase

    V daljšem pogovoru za Sportske novosti nekdanji slovenski nogometni selektor zanikal namige o selitvi v Zagreb.
    3. 12. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Niki Prevc se je po zmagi z ramen odvalila skala

    Slovenska smučarska skakalka pravi, da ima na naslednjem prizorišču v Visli vedno težave, a si želi, da bi jih čim prej odpravila.
    3. 12. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    KK Partizan

    Željko Obradović: Eno uro sem ležal in gledal v strop

    Željko Obradović je v javnem nagovoru odkril, zakaj je zapustil Partizan, kako so potekali stresni dnevi po vrnitvi v Beograd in kaj želi v prihodnje.
    Nejc Grilc 3. 12. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: zdaj se je v zagovoru pojavil še nož

    Potek kaznivega dejanja je kompleksen, za Delo pojasnjuje odvetnica Patrika M., ki je ubil avstrijsko vplivnico Stefanie.
    Tomica Šuljić 2. 12. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Pretep

    Romi napadli varnostnike, zdaj se je oglasila tudi policija

    Glavni osumljenec pretepa v lokalu in kasnejših izgredov v bolnišnici je grozil tudi s pištolo.
    2. 12. 2025 | 13:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pristojni pri FIS po zmagi kaznovali Mikaelo Shiffrin

    Kakor poudarjajo odgovorni, pravila v alpskem smučanju veljajo za vse enako – tudi za največje ikone v tem športu.
    Miha Šimnovec 1. 12. 2025 | 23:01
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Več iz teme

    Neža KlančarEP v plavanjuKatja FainJanja ŠegelSašo BoškanLublin

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Grožnja z ohromitvijo obrambnih potencialov

    Ruski uspehi v Zaporoški oblasti so lahko usodni za ukrajinsko obrambo.
    Boris Čibej 3. 12. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Bruselj za financiranje Ukrajine z 90 milijardami evrov

    Predlog predvideva zaščitne ukrepe za države članice in finančne institucije pred povračilnimi ukrepi Rusije.
    Peter Žerjavič 3. 12. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Evropsko prvenstvo

    Nežo Klančar po preboju v polfinale čaka naporen večer

    Slovenska plavalka Neža Klančar se je na evropskem prvenstvu v Lublinu uvrstila v polfinale na 100 m mešano. Zvečer še finale v 50 m delfin.
    3. 12. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Dončić navdušil z iskrenim odgovorom (VIDEO)

    Slovenski košarkarski as je ameriške novinarje presenetil z duhovitim odzivom na vprašanje, kaj si misli o naslednjem tekmecu v ligi NBA.
    Peter Zalokar 3. 12. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mundialska vročica

    Ljubljenci Donalda Trumpa bodo postavili piko na i

    Svetovna nogometna zveza je razkrila povezovalce in glasbenike petkovega žreba skupin za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Washingtonu.
    3. 12. 2025 | 13:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Evropsko prvenstvo

    Nežo Klančar po preboju v polfinale čaka naporen večer

    Slovenska plavalka Neža Klančar se je na evropskem prvenstvu v Lublinu uvrstila v polfinale na 100 m mešano. Zvečer še finale v 50 m delfin.
    3. 12. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Dončić navdušil z iskrenim odgovorom (VIDEO)

    Slovenski košarkarski as je ameriške novinarje presenetil z duhovitim odzivom na vprašanje, kaj si misli o naslednjem tekmecu v ligi NBA.
    Peter Zalokar 3. 12. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mundialska vročica

    Ljubljenci Donalda Trumpa bodo postavili piko na i

    Svetovna nogometna zveza je razkrila povezovalce in glasbenike petkovega žreba skupin za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Washingtonu.
    3. 12. 2025 | 13:05
    Preberite več
