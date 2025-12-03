Nežo Klančar po preboju v polfinale čaka naporen večer

Plavalka Neža Klančar, ki bo na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu popoldan napadala kolajno na 50 m delfin, se je uvrstila še v polfinale na 100 m mešano. Dopoldan je bila z izidom 58,94 peta, popoldan jo polfinale čaka ob 20.16. Z veliko prednostjo je s 57,99 prvo mesto osvojila Nizozemka Marrit Steenbergen.

Popoldan ob 19. uri bo v ospredju prvi slovenski finale. Na 50 m delfin se je v ponedeljek popoldan v desetinki sekunde zvrstilo kar sedem tekmovalk. S 25,00 je bila v polfinalu najhitrejša Francozinja Beryl Gastadello, Klančarjeva je zaostala stotinko sekunde, napadala pa bo na zunanji osmi progi. Danka Martine Damborg, Belgijka Roos Vanotterdijk in Nemka Angelina Kohler so zaostale šest stotink, Nizozemka Marike De Waard, točno desetinko pa Italijanka Silvia di Pietro. Klančarjeva je slovenski rekord popravila kar trikrat.

»Včerajšnji čas za zadnje mesto v finalu je izjemno presenetil tudi mene. Najprej sem videla 26,0 in bila kar malo razočarana glede na prejšnje dosežke. Na semafor sem morala pogledati še enkrat in seveda sem dosežkov vesela. V finalu si zdaj želim le še, da uživam, da naredim kar znam in z drugimi stvarmi se ne bom obremenjevala,« se je torkovih tekem danes še enkrat spomnila Slovenka.

Klančarjeva ima ob razporedu srečo, da je med obema nastopoma dobra ura časa, da se vsaj delno lahko pripravi tudi na polfinale. Drugi finale bo naslednji izziv, saj je bila Slovenka na zadnjem EP v tej disciplini uvrščena tik pod zmagovalni oder. »Včeraj je bilo kar pozno konec, noč je bila kratka. Vseeno sem se nekako odpočila, se pripravila na 100 mešano in z uvrstitvijo v polfinale opravila svojo nalogo. Tudi popoldan želim narediti le kar znam in videli bomo, kam me bo to pripeljalo,« se je današnjega izziva spomnila slovenska olimpijka.

V polfinale na 200 m prosto, ki bo ob 19:34, sta se uvrstili tudi Katja Fain in Janja Šegel. Mariborčanka Fainova je z 1:55,98 in 13. mestom močno popravila vtis po torkovem nastopu na 400 m prosto in potrdila solidno formo. »Za to disciplino sem se pripravljala in pričakovala polfinale. Popoldan vem, da lahko plavam še boljše in seveda bom napadala finale,« je o nastopu povedala slovenska rekorderka Fainova.

Klančarjeva je včeraj trikrat popravila slovenski rekord na 50 m delfin. FOTO: Leon Vidic

Štiriindvajsetletna Štajerka ima osebni rekord še dve sekundi in pol boljši od današnjega časa, vajena pa je tudi bojev v finalih, nenazadnje je na evropskem prvenstvu 2021 v Kazanu prav v tej disciplini osvojila bronasto kolajno. Koroška olimpijka Janja Šegel pa je imela na svoji strani tudi stotinke in z 1:56,45 finale ujela skozi šivankino uho in si po nastopu na 200 m hrbtno na Poljskem priplavala še drugi polfinale. »Z rezultatom sem zelo zadovoljna. To je moj najhitrejši čas letos. Tudi polfinale je super, saj lahko popoldan kakšne napake popravim in upam, da bo končni rezultat še hitrejši,« pa je jutranje plavanje ocenila najboljša plavalka Fužinarja.

V moški konkurenci 200-metrskega kravla pa je bil z 1:45,65 in 52. mestom Triglavan Sašo Boškan višje od Primoža Pavletič Šenice, ki je zasedel 60. mesto. Bolj zadovoljen pa je lahko Ljubljančan, ki je z 1:47,49 osebni rekord popravil skoraj za okroglo sekundo.