Neznank ni več, Rodri je član Barcelone, kolikšna je odškodnina, pa je skrivnost

Barcelona je na klubski spletni strani potrdila, da je podpisala pogodbo z Rodrijem, kapetanom zmagovite španske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi in dosedanjim nogometašem angleškega Manchester Cityja. Katalonski velikan je s 30-letnim Rodrijem podpisal pogodbo do 30. junija 2030.

S selitvijo Rodrija iz Manchestra v Barcelono se je končala največja prestopna saga tega poletja.

Najboljši igralec nedavno končanega mundiala je imel z Manchester Cityjem veljavno pogodbo še za eno sezono, zdaj pa se ob visoki odškodnini seli v domovino. Slovita španska ekipa iz Barcelone na spletni strani ni objavila finančne podrobnosti odmevnega prestopa, po pisanju angleških in španskih medijev pa naj bi bil vreden med 70 in 80 milijonov evrov.

»Zelo sem vesel, da sem se vrnil v domovino. Zadnjih nekaj dni je bilo zelo intenzivnih, a moje sanje so bile igrati za Barcelono,« je v ponedeljek zvečer ob prihodu v Barcelono dejal Rodri in dodal: »Komaj čakam, da se pridružim soigralcem. Mnoge od njih poznam iz reprezentance, čas je, da se lotimo dela in damo vse od sebe.«

Dobitnik zlate žoge za leto 2024 je bil eden izmed ključnih igralcev pri Manchester Cityju, ki se mu je pridružil leta 2019 iz madridskega Atletica. Za sinjemodre je zbral 298 nastopov in osvojil 12 trofej, med njimi ligo prvakov leta 2023 ter štiri naslove angleškega prvaka v sezonah 2020/21, 2021/22, 2022/23 in 2023/24 ter dvakrat pokal FA v sezonah 2022/23 in 2025/26.

Za njegove usluge se je resno zanimal tudi madridski Real, a se je odločil za odhod v Barcelono. V domovini je med letoma 2015 in 2019 igral za Villarreal in Atletico Madrid, za špansko reprezentanco pa je na 70 tekmah dosegel štiri gole. Bil je član zmagovitih španskih zasedb na letošnjem mundialu in evropskem prvenstvu pred dvema letoma v Nemčiji.