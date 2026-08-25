Ni bil dovolj Haris Vučkić, Brinje pripeljalo še dva novinca

Slovenski nogometni klub Brinje Grosuplje v zadnjih dneh pridno sestavlja kadrovski mozaik. Po ponedeljkovem prihodu Harisa Vučkića so v klubu danes obelodanili še dve okrepitvi. To sta Almin Kurtović in Gal Kurež.

Nekdanji nogometaš Brava in Mure Kurtović je nazadnje igral v tujini, po izkušnjah v Bolgariji in Uzbekistanu pa se 26-letni Ljubljančan vrača v slovenski nogomet. Kot so zapisali pri Brinju, se levonogi Kurtović najbolje znajde v zvezni vrsti, lahko pa igra tudi na boku in na krilu. Pri matičnem klubu Bravu je v članskem nogometu še v drugi ligi debitiral kot najstnik. Po 145 tekmah za ljubljanski kolektiv je kasneje dve sezoni nosil dres Mure. V prvi ligi je vpisal že 164 nastopov, 39-krat pa je nastopil tudi v drugoligaški konkurenci.

Gal Kurež (v sredini) se je v Slovenijo vrnil po avanturi na Cipru. FOTO: Rok Cizej

Petindvajsetletni krilni napadalec Kurež pa se v Grosuplje seli po sezoni na Cipru. Nogometaš iz Zasavja je produkt nogometne šole ljubljanske Olimpije, kjer je leta 2020 tudi debitiral v prvi ligi in z njo v isti sezoni osvojil slovenski pokal. Pozneje je prestopil v Bravo, pol leta igral v Severni Makedoniji in pol leta za Rogaško, s katero se je še drugič veselil pokalne lovorike. Po epizodi pri Muri je zadnjo sezono preživel na Cipru, kjer je igral za prvoligaša Enosis Neon Paralimni. Kurež je v prvi slovenski ligi odigral 76 tekem in dosegel štiri gole. V poletnem prestopnem roku so v Grosuplje prišli tudi Rok Maher, Vuk Vlahović, Nal Lan Koren, Enej Marsetič, Jasmin Kurtić, Žan Meško in Ivan Krolo.