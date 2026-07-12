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Nogomet

Ni bilo lepo niti prijetno, a Anglija je pokazala borbeni duh

Britanski mediji slavijo Juda Bellinghama, norveški pa ob čestitkah svojim nogometašem opozarjajo tudi na sporne sodniške odločitve.
Angleške nogometaše so mediji »nagradili« za srčnost, bojevitost in napredovanej v polfinale, a tudi poudarili, da igra ni bila lepa. FOTO: Paul Childs/Reuters
Galerija
Angleške nogometaše so mediji »nagradili« za srčnost, bojevitost in napredovanej v polfinale, a tudi poudarili, da igra ni bila lepa. FOTO: Paul Childs/Reuters
Š. R., STA
12. 7. 2026 | 08:30
12. 7. 2026 | 09:00
3:27
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Britanski mediji slavijo Juda Bellinghama, ki je z dvema goloma na četrtfinalni tekmi proti Norveški v Miamiju popeljal Anglijo v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi.

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»Je bilo lepo? Ne. Je bilo prijetno? Tudi ne. Ali je to sploh pomembno? Prav nič. Angleška reprezentanca je znova pokazala neomajen borbeni duh in na tem prvenstvu dosegla še en velik uspeh,« je po četrtfinalnem zmagoslavju zapisal rumeno obarvani Daily Mail, konkurenčni The Sun pa je dodal: »Jude Bellingham je znova junak. Po obračunu osmine finala proti Mehiki je že na drugi zaporedni tekmi dosegel dva izjemna gola in tri leve popeljal v polfinale svetovnega prvenstva. Ko se je že zdelo, da so se angleške sanje končale, se je nadaljevala njihova pot proti slavi.«

Jude Bellingham je že pri šestih golih na tem SP. FOTO: Richard Pelham/Getty Images Via AFP
Jude Bellingham je že pri šestih golih na tem SP. FOTO: Richard Pelham/Getty Images Via AFP

»Anglija je morala trdo garati. V določenih trenutkih je imela tudi kanček sreče, vendar ni nikoli obupala. Na koncu je odločil njen širok igralski kader. Veselje je veliko, a ne pretirano, saj so bili po izjemno naporni bitki vsi nogometaši dodobra izčrpani,« je po veliki zmagi zapisal časnik The Guardian.

Osrednji francoski športni časnik L'Equipe ni skoparil na račun junaka angleške zmage. »Bellingham je rešil kraljestvo. Trije levi so trepetali in trpeli, na koncu pa vendarle slavili ter se izvili iz težkega položaja,« je po četrtfinalnem obračunu na Floridi zapisal L'Equipe.

Španski mediji od leta 2023 zelo podrobno spremljajo nogometne sposobnosti 23-letnega Bellinghama, ki je tega leta iz nemške Borussie Dortmund prestopil v Real iz Madrida. »Britanska kraljeva mornarica potopila vikinško ladjevje,« je zapisala Marca, medtem ko je As dodal: »Niti Haaland ni mogel ustaviti Bellinghama, ki vse odločneje meri proti zlati žogi.«

Francoski sodnik Clement Turpin je imel težko delo, opravil pa ge je ... FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Francoski sodnik Clement Turpin je imel težko delo, opravil pa ge je ... FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Norveški mediji obžalujejo izpad svojih nogometašev, a hkrati poudarjajo, da z visoko dvignjenimi glavami zapuščajo svoje prvo svetovno prvenstvo po dolgih 28 letih. Pred letošnjim turnirjem v ZDA, Mehiki in Kanadi so Skandinavci nazadnje na mundialu igrali v Franciji 1998, ko so po porazu proti Italiji izpadli v osmini finala.

»Hvala za nogometni praznik! Norveške sanje na svetovnem prvenstvu so se končale po pravi drami. Četrtfinalno tekmo proti Angliji v Miamiju je zaznamovalo več spornih sodniških odločitev, dvoboj pa se je razvil v napet nogometni triler,« je zapisal časnik Verdens Gang, medtem ko je Aftenposten dodal: »Zdajšnji nogometni rod bo ostal v spominu številnih generacij. Bolečina je neizmerna, toda to svetovno prvenstvo je bilo vse prej kot običajno. Hvala vam za vse čudovite trenutke.«

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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