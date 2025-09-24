  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Ni dovolj, Južnoameričani želijo mundial s še več reprezentancami

    Južnoameriška nogometna zveza Conmebol si prizadeva za razširitev svetovnega prvenstva leta 2030 na 64 reprezentanc.
    Južna Amerika ne skriva svojih velikih želja, da bi se na svetovnem prvenstvu v nogometu merilo kar 64 reprezentanc. FOTO: Fifa
    Južna Amerika ne skriva svojih velikih želja, da bi se na svetovnem prvenstvu v nogometu merilo kar 64 reprezentanc. FOTO: Fifa
    Š. R., STA
    24. 9. 2025 | 12:41
    24. 9. 2025 | 12:41
    Južnoameriška nogometna zveza Conmebol si prizadeva za razširitev svetovnega prvenstva leta 2030 na 64 reprezentanc. Predsednik Conmebola Alejandro Dominguez je to željo izrazil v New Yorku med osebnim srečanjem s predsednikom svetovne zveze Fife Giannijem Infantinom.

    »Verjamemo v zgodovinsko svetovno prvenstvo leta 2030,« je Dominguez zapisal na Instagramu ob fotografiji Infantina in drugih visokih južnoameriških uradnikov.

    Na srečanju sta bila prisotna celo predsednika Paragvaja in Urugvaja.

    Časopis La Nacion, ki se sklicuje na ljudi blizu argentinskega predsednika zveze Claudia Tapie, je poročal, da je bil Infantino pobudnik srečanja in je podprl načrte Conmebola.

    Predlog Južne Amerike je znan že mesece. Če bi bil uspešen, bi prvič v zgodovini na mundialu odigrali 128 tekem. Število ekip na svetovnem prvenstvu se je za zdaj povečalo z 32 na 48 ekip za prihodnje leto.

    Turnir bo čez slabih pet let potekal v Argentini, Paragvaju, Urugvaju, Španiji, na Portugalskem in v Maroku. Načrti za novo širitev so bili v zadnjem času deležni številnih kritik, zlasti iz Evrope in njene krovne zveze Uefe.

    Šport  |  Nogomet
    Prebil je led

    Gol je zabil še en napadalec, ki je krojil prestop Benjamina Šeška

    Švedski reprezentant Alexander Isak je svoj prvi gol v dresu Liverpoola zabil v ligaški pokalni tekmi proti Southamptonu.
    24. 9. 2025 | 08:16
    Šport  |  Nogomet
    Podkast VAR

    Zoran Zeljković: Ko si enkrat trener, se moraš znati prilagajati okolju

    Nekdanji nogometaš, zdaj trener, ima za seboj pestro pot, ki ta čas miruje. Ponosen na prijatelja Milivoja Novakovića. Rad ima igro z žogo v nogah in posestjo.
    Gorazd Nejedly 23. 9. 2025 | 19:00
    Šport  |  Nogomet
    Rekordne vsote

    Nemška legenda o Šešku, Isaku in drugih: To je noro

    Nekdanji predsednik Bayerna iz Münchna je bil kritičen do visokih zneskov za prestope »povprečnih« igralcev. Za nemške klube si želi drugačno pot.
    16. 9. 2025 | 09:54
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Primož Roglič: Za kronometer nisem opravil domače naloge

    Zasavski orel, ki bi lahko bil skriti slovenski adut za svetovno prvenstvo v Ruandi, zaključuje višinske priprave na Sierri Nevadi.
    Miha Hočevar 23. 9. 2025 | 16:00
    Novice  |  Svet
    Vdori v zračni prostor

    Nato bo uporabil vsa sredstva za obrambo

    Zaveznice so po ruskem vdoru z migi-31 v estonski zračni prostor opravile posvetovanja po 4. členu.
    Peter Žerjavič 23. 9. 2025 | 13:01
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višje nadomestilo za brezposelnost od januarja

    Zavod bo po novem aktivno posredoval tudi študentsko delo. Širi se nabor razlogov za uvrstitev delodajalcev na črne liste.
    Barbara Hočevar 23. 9. 2025 | 15:40
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Moskva ponuja začetek po koncu Novega Starta

    Se bo Trump strinjal s Putinovim predlogom o podaljšanju sporazuma, ki ga je nekoč označil za protiameriškega?
    Boris Čibej 23. 9. 2025 | 17:08
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Ranjence in hudo bolne evakuirajo z oslovskimi vpregami

    Izrael je zaprl še zadnjo povezavo med okupiranim Zahodnim bregom in Jordanijo.
    Boštjan Videmšek 24. 9. 2025 | 13:55
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gradnja stanovanj

    Državni DSU prodaja več nepremičnin, tudi eno zadnjih večjih nepozidanih zemljišč na Obali

    Kupnine od prodaj bodo pretežno namenjene razvoju projekta javnih dostopnih najemnih stanovanj.
    Maja Grgič 24. 9. 2025 | 13:50
