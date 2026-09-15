Ni izbiral besed: Nogomet brez gledalcev je drek!

Ko se oziramo k redko polnim štadionom na prvoligaških nogometnih tekmah pri nas, ni malo tistih, ki zavidajo izjemnemu vzdušju na številnih tekmah v tujini. A tudi onstran naših mejá na nogometni sceni ni povsod vse tako praznično, kot bi si lahko predstavljali. Tako se je zapletlo v Rimu, in sicer na tekmah Lazia.

Resda so tekme v mestu krepko bolj priljubljene Rome odlično obiskane, to moštvo pa po izjemnem štartu odkrito napad naslov, toda tudi omenjeni tekmec ohranja zlasti v okolici italijanske metropole prepoznavno bazo privržencev. Veliko teh pa v tej sezoni bojkotira tekme in ozračje na mogočnem Olimpijskem štadionu je ob predstavah Lazia neprepoznavno.Za povrh svetlomodri igrajo prav konkurenčno in vsaj zaenkrat pri vrhu lestvice dihajo za ovratnik favoriziranemu Interju ter omenjeni Romi.

Claudio Lotito predstavlja tarčo jeznih navijačev. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Toda jedro težav se skriva v navzočnosti klubskega lastnika in predsednika Claudia Lotita. Že dolgo so številni navijači jezni nanj, saj so prepričani, da se premalo trud za to nogometno inštitucijo, da mu je pomembnejši politični vpliv v mestu ter ne nazadnje pomoč nekaterim drugim klubom. Leta 2011 je, denimo, kupil tudi Salernitano ter jo iz četrtega kakovostnega razreda pripeljal med italijansko ligaško elito. Letos poleti se je ukvarjal z Reggino. V političnem miljeju pa je nenehno aktiven, leta 2022 je bil izvoljen v italijanski senat.

Gennaro Gattuso, trener Lazia, ne skriva razočaranja zaradi praznih tribun. FOTO: Vincenzo Livieri/Reuters

Nogometne tribune pa mu žvižgajo, dovolj zgovoren je podatek, da je z lanskih 30.000 kupcev sezonskih vstopnic to število za tekme Lazia padlo na 4500. In v dneh ko Roma napada naslov pred več kot 70.000 gledalci na sleherni domači tekmi, je bilo nazadnje v derbiju Lazia in Milana na kultnem rimskem Olimpicu veliko praznih sedežev. Na tribunah pa so bili glasnejši privrženci gostujočega moštva. Trener domače zasedbe Gennaro Gattuso, ki slovi po ostrem jeziku in se ga po tem dobro spominjajo kot trenerja Hajduka na hrvaški nogometni sceni, ni varčeval z besedami jeze: »Nogomet brez gledalcev je drek! V tem primeru je bolje ostati doma ali pa se sprehajati s psi ...«