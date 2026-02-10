  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Ni konec, dokler tega ne reče Benjamin Šeško

V 26. kolu angleškega nogometnega prvenstva 22-letni Slovenec rešil Manchester United pred porazom proti West Hamu. Jaka Bijol z Leedsom do točke pri Chelseaju.
Izjemno! Benjamin Šeško je z golov v 96. minuti preprečil poraz Manchester United in podaljšal niz tekem bvrez poraza na pet. Ian Kington/AFP
Galerija
Izjemno! Benjamin Šeško je z golov v 96. minuti preprečil poraz Manchester United in podaljšal niz tekem bvrez poraza na pet. Ian Kington/AFP
Š. R., STA
10. 2. 2026 | 23:45
10. 2. 2026 | 23:59
1:54
A+A-

Benjamin Šeško je bil veliki junak Manchester Uniteda v 26. kolu angleškega nogometnega prvenstva in znova veliki adut z rezervne klopi. V 96. minuti je, potem ko je v igro vstopil v 69. minuti, s prefinjenim, čudovitim in neubranljivim strelom z 8 m v vratarjev levi zgornji dosegel svoj šesti gol v sezoni. Vreden je bil točko (1:1), a za v tej tekmi neprepričljive rdeče vrage kot tri. Za Manchester United je sicer končan niz štirih zmag, a se je nadaljeval niz tekem brez poraza, ki se je pod taktirko trenerja Michaela Carricka podaljšal na pet tekem. 

ManUtd je ohranil četrto mesto zahvaljujoč Leedsu s povratnikom v obrambno linijo slovenskega reprezentanta Jako Bijola.

Na Stamford Bridgeu v Londonu so gostje iz Yorkshira močno pokvarili večer modrim, ki so po 58. minutah že razmišljali le o tem, kako tekmo s čim manj naporov izpeljati do konca. Imeli so prednost z 2:0, potem ko je Carlton Palmer zadel z bele točke. Dosegel je že četrti gol v zadnjih dveh tekmah in tretjega z 11-m. Bijol je naredil prekršek za kazenski strel domačih.

Ni kazalo na dober konec, a Jaka Bijol (desno) in Leeds sta na Stamford Bridgeu pripravila veliki preobrat in Chelseaju ukradla dve zelo pomembni točki v bitki za ligo prvakov. FOTO: Andrew Couldridge/Action Images Via Reuters
Ni kazalo na dober konec, a Jaka Bijol (desno) in Leeds sta na Stamford Bridgeu pripravila veliki preobrat in Chelseaju ukradla dve zelo pomembni točki v bitki za ligo prvakov. FOTO: Andrew Couldridge/Action Images Via Reuters

Toda nepopustljivi gostje so v razmaku šestih minut, v 67. in 73., izenačili, zaradi česar Chelsea na lestvici ni skočil pred Manchester United.     

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Angleško prvenstvo

Benjamin Šeško še naprej le opazuje zlate roke Michaela Carricka

Nogometaši Manchester Uniteda so na Old Traffordu z 2:0 premagali Tottenham, Benjamin Šeško pa je znova pristal na klopi za rezervne nogometaše.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 15:26
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Učinkoviti Arsenal

Brez koroškega stebra Leedsova obramba kot švicarski sir

Arsenal v 24. krogu angleškega nogometnega prvenstva v Yorkshiru brez težav. Manchester United jutri gosti Fulham. Benjamin Šeško še tretjič zapored rezervist?
31. 1. 2026 | 20:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Športne stave

Šeško in Bijol bosta sprejela velik izziv v Londonu

Vrača se angleško nogometno prvenstvo, ljubitelji športnih stav pa bodo gledali v London, kjer bosta gostovala Manchester United in Leeds.
10. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Pomemben zadetek

Benjamin Šeško po izjemnem zadetku: O tem sem dolgo sanjal

Tuje lige: Slovenski nogometni as zadel v zadnjih minutah za uspeh rdečih vragov na Old Traffordu. Jaka Bijol se bo kmalu vrnil na tekme.
Matic Rupnik 2. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Učinkoviti Arsenal

Brez koroškega stebra Leedsova obramba kot švicarski sir

Arsenal v 24. krogu angleškega nogometnega prvenstva v Yorkshiru brez težav. Manchester United jutri gosti Fulham. Benjamin Šeško še tretjič zapored rezervist?
31. 1. 2026 | 20:38
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Tuja prvenstva

Michael Carrick bo razkril, kaj snuje z Benjaminom Šeškom

Po mestnem derbiju in veliki zmagi Manchester United jutri v Londonu gostuje pri vodilnem Arsenalu. Žan Vipotnik najboljši strelec druge angleške lige.
Gorazd Nejedly 24. 1. 2026 | 12:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Rešitelj Manchester Uniteda

Rojen za glavnega trenerja

Michael Carrick je v vlogi v. d. trenerja Manchester Uniteda postal najresnejši kandidat za stalno službo. Skrbel bo za razvoj velikega talenta Benjamina Šeška.
Gorazd Nejedly 8. 2. 2026 | 16:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Barometer

Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Energetska kriza

Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Sezona ne čaka na kredit: Bančni modeli, ki ne razumejo sezonskega poslovanja

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Manchester Unitedpremier leagueChelseaBenjamin ŠeškoJaka BijolLeeds UnitedWest Ham United

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Slovenec rešitelj

Ni konec, dokler tega ne reče Benjamin Šeško

V 26. kolu angleškega nogometnega prvenstva 22-letni Slovenec rešil Manchester United pred porazom proti West Hamu. Jaka Bijol z Leedsom do točke pri Chelseaju.
10. 2. 2026 | 23:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
Evropski pokal

Cedevita Olimpija na pragu četrtfinala

Ljubljanski košarkarji so v zadnjem, 18. krogu evropskega pokala v gosteh premagali Slask s 114:81. O drugem mestu odloča jutrišnja tekma Neptunas – Bahcesehir.
10. 2. 2026 | 22:08
Preberite več
Šport  |  Drugo
Smučarski skoki

Slovenija ubranila naslov z veliko prednostjo

Slovenski kvartet Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc na srednji skakalnici v Predazzu s kar 30,9 točke pred Norvežani s 35,2 točke pred Japonci.
10. 2. 2026 | 21:48
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Odmevi iz Predazza

Robert Hrgota in Jurij Tepeš: To je bil užitek in poezija!

Glavna trenerja sta pripravila odlično taktiko in izbrala ekipo, ki je Sloveniji v Predazzu prinesla prvo zlato kolajno.
10. 2. 2026 | 21:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
ZDA

FBI razkril posnetke neznane osebe v primeru izginotja matere ameriške novinarke

Objava nadzornih posnetkov pomeni prvi večji preboj v odmevnem primeru, ki že več kot teden dni pretresa ZDA.
10. 2. 2026 | 20:34
Preberite več
Šport  |  Drugo
Smučarski skoki

Slovenija ubranila naslov z veliko prednostjo

Slovenski kvartet Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc na srednji skakalnici v Predazzu s kar 30,9 točke pred Norvežani s 35,2 točke pred Japonci.
10. 2. 2026 | 21:48
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Odmevi iz Predazza

Robert Hrgota in Jurij Tepeš: To je bil užitek in poezija!

Glavna trenerja sta pripravila odlično taktiko in izbrala ekipo, ki je Sloveniji v Predazzu prinesla prvo zlato kolajno.
10. 2. 2026 | 21:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
ZDA

FBI razkril posnetke neznane osebe v primeru izginotja matere ameriške novinarke

Objava nadzornih posnetkov pomeni prvi večji preboj v odmevnem primeru, ki že več kot teden dni pretresa ZDA.
10. 2. 2026 | 20:34
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo