Ni konec, dokler tega ne reče Benjamin Šeško

Benjamin Šeško je bil veliki junak Manchester Uniteda v 26. kolu angleškega nogometnega prvenstva in znova veliki adut z rezervne klopi. V 96. minuti je, potem ko je v igro vstopil v 69. minuti, s prefinjenim, čudovitim in neubranljivim strelom z 8 m v vratarjev levi zgornji dosegel svoj šesti gol v sezoni. Vreden je bil točko (1:1), a za v tej tekmi neprepričljive rdeče vrage kot tri. Za Manchester United je sicer končan niz štirih zmag, a se je nadaljeval niz tekem brez poraza, ki se je pod taktirko trenerja Michaela Carricka podaljšal na pet tekem.

ManUtd je ohranil četrto mesto zahvaljujoč Leedsu s povratnikom v obrambno linijo slovenskega reprezentanta Jako Bijola.

Na Stamford Bridgeu v Londonu so gostje iz Yorkshira močno pokvarili večer modrim, ki so po 58. minutah že razmišljali le o tem, kako tekmo s čim manj naporov izpeljati do konca. Imeli so prednost z 2:0, potem ko je Carlton Palmer zadel z bele točke. Dosegel je že četrti gol v zadnjih dveh tekmah in tretjega z 11-m. Bijol je naredil prekršek za kazenski strel domačih.

Ni kazalo na dober konec, a Jaka Bijol (desno) in Leeds sta na Stamford Bridgeu pripravila veliki preobrat in Chelseaju ukradla dve zelo pomembni točki v bitki za ligo prvakov. FOTO: Andrew Couldridge/Action Images Via Reuters

Toda nepopustljivi gostje so v razmaku šestih minut, v 67. in 73., izenačili, zaradi česar Chelsea na lestvici ni skočil pred Manchester United.