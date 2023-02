Ni Mbappeja, ni Neymarja, brez skrbi: tu je Messi

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 22. krogu francoskega prvenstva premagali Toulouse z 2:1 in se utrdili na prvem mestu lestvice.

Parižani, ki so igrali brez poškodovanih Kyliana Mbappeja in Neymarja ter še nekaj članov udarne enajsterice, so se znašli v zaostanku v 20. minuti, ko je za Toulouse zadel Branco van den Boomen.

V 38. minuti je izid poravnal Achraf Hakimi, ta pa je bil 20 minut pozneje podajalec pri vodilnem zadetku PSG, ki ga je dosegel Lionel Messi. Za Argentinca je bil to deseti gol sezone, ob tem ima tudi deset podaj.