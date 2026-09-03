Ni miru, Fifa obtožila Uefo za kampanjo blatenja

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je Evropsko nogometno zvezo (Uefa) obtožila kampanje blatenja, potem ko je krovna evropska zveza od ameriških sodišč zahtevala predajo dokumentov, povezanih z neuspešnimi načrti za potencialne vlagatelje v svetovno prvenstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Julijski načrt Fife za prodajo deležev svetovnega prvenstva vlagateljem in posameznim državam članicam je v javnosti sprožil številne kritike. Uefa, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je grozila tudi z bojkotom SP, če mednarodna zveza načrtov ne bi opustila. Fifa je podlegla pritisku javnosti, vseeno pa Uefa, ki je bojkot umaknila, pripravlja morebitne pravne ukrepe proti predsedniku Fife Gianniju Infantinu zaradi »slabega upravljanja«.

Prejšnji teden je evropska zveza v treh ameriških zveznih državah vložila zahtevek za razkritje dokumentov, povezanih s kontroverznim načrtom in podjetjem Thrive Capital z glavnim vlagateljem Joshuo Kushnerjem. Po pisanju AFP namerava Uefa z dostopom do dokumentov vložiti tožbo v Švici, saj zagotavlja, da primer izpolnjuje zahtevo za obravnavo na tamkajšnjem sodišču. Fifa je zdaj ameriške sodnike zaprosila za izpodbijanje zahtev Uefe.

»Vloge so le malo več kot sporočila za javnost za nadaljnjo podporo Uefine kampanje blatenja proti Fifi in njenemu vodstvu,« piše v dokumentih, ki jih je pregledala francoska tiskovna agencija. Nadalje Fifa pravi, da Uefa nima pravice zahtevati njenih internih dokumentov, saj v Švici ali drugje v tej zadevi ni odprtih kazenskih postopkov. Dodatno v dokumentih piše, da tudi če bi ti postopki obstajali, »Uefa ne bi imela pravnega interesa, saj ni utrpela finančne izgube«.

Mednarodna zveza je zapisala, da bi razkritje dokumentov, vključno s korespondenco Infantina ter drugih uslužbencev in svetovalcev Fife, neposredno ogrozilo interese Fife in razkrilo občutljive informacije. Uefa doslej ni skrivala želje po odstranitvi Infantina s položaja predsednika Fife. Ta je upal, da bo po svetovnem prvenstvu marca prihodnje leto brez protikandidata izvoljen za zadnji, četrti mandat. Evropska zveza je ena od največjih kritikov Infantina, zaveznike pa je našla med drugim tudi v Severno- in srednjeameriški zvezi (Concacaf) ter azijski konfederaciji (AFC). Medtem ko predsednik Concacafa Victor Montagliani velja za najverjetnejšega izzivalca Infantina na volitvah, je Čeferin dejal, da ne bo kandidiral. Je pa Uefa doslej v več izjavah za javnost poudarila, da mora biti »Fifa ponovno vodena kot institucija, ki služi nogometu in ne deluje kot instrument individualne moči«.