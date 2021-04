Ni mu bilo pomoči, zato je presedlal na piščance in žar

Branko Šarenac je eden izmed igralcev, ki so povezovali in hkrati tudi podžigali strasti med privrženci nogometašev Maribora in Olimpije. Brezkompromisni branilec je v 70. in 80. letih igral za oba največja slovenska kluba. Najprej se je uveljavil v metropoli Štajerske (1975-78), po eni sezoni v Osijeku se je preselil k Olimpiji (1979-84), zadnjih pet sezon poklicne nogometne poti je ponovno nosil vijolični dres. Trenersko kariero je zaradi incidenta končal ekspresno. Vojvodinec iz Bačke Novog sela je v mestu ob Dravi spoznal ljubezen svojega življenja in našel svoj novi dom. V nadaljevanju preverite njegovo zgodbo.