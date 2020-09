Ni navijačev, ni rock&rolla

Ljubljana - V odmevih iz slovenskega tabora glede razpleta tekme z Grčijo ni bilo zaznati pretiranega razočaranja, seveda pa bi bilo vse skupaj še precej bolje veselo, če bi Andraž Šporar, reprezentant iz uglednega lizbonskega Sportinga, v finišu tekme zadel v polno za zmago. Grki niso bili potrti ob točki na tujem, bilo pa jim je žal, da niso izkoristili katere ob priložnosti za zmago.Slovenski selektor Matjaž Kek je tako na reprezentančni klopi kot tudi klubski prestal že marsikaj. In med odštevanjem do te tekme se je dobro zavedal, kako zahtevna naloga je pred njim in njegovo močno spremenjeno zasedbo na igrišču. ...