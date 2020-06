Ni nujno, da bo Italija imela prvaka

Rim - Vodstvo italijanske nogometne lige je potrdilo načrt, po katerem obstaja možnost, da ne bo podelitve naslova prvaka, če pride do nove prekinitve sezone zaradi covida-19. Ta je sicer prekinjena od marca, nadaljevala pa se bo predvidoma 20. junija.



V ponedeljek bodo sicer predstavniki 20 prvoligašev in italijanske nogometne zveze (FIGC) govorili tudi o algoritmu povprečja točk, ki ga je predlagal FIGC za določitev prvaka oziroma vrstnega reda v primeru nove prekinitve sezone.



Klubi si želijo, da se naslov podeli le v primeru, če bi bil tudi matematično odločen prvak v primeru prekinitve, enako pa velja tudi za nazadovanje v nižjo ligo. Trenutno je na vrhu lestvice Juventus s točko prednosti pred moštvom Lazia. Do konca sezone pa je še 12 kol. V teh ne bo gledalcev, prav tako pa so odgovorni še enkrat potrdili, da mora v primeru pozitivnega testa celotna ekipa v 14-dnevno karanteno.