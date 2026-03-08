Slovenija potrebuje revolucionaren preobrat

Nogometni klub Bodø/Glimt, norveški nogometni prvak, je evropsko odkritje lige prvakov. To deloma drži, ni pa naključje. Ob spremljanju norveškega prvaka sem se namreč v trenutku spomnil na pismo »doktorja« nogometa. Zdenko Verdenik je sicer že dolgo v senci mlajših strokovnjakov in učiteljev, toda premore več teoretičnega znanja in natančnega vpogleda v svetovne trende kot drugi. V jeseni življenja je postal tudi bolj neposreden pri polemičnih pogovorih in jasnih mislih. Naj skrajšam, pred približno pol leta mi je kot predstavnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije posredoval pobudo, ki govori o tem, kako bi v slovenski nogomet na razvojni ravni vrnili osnovni in najpomembnejši del nogometne igre – tehniko. Iz mojega zornega kota, ko sem predelal obsežen material, bi »projekt tehnika« lahko poimenoval kar bela knjiga slovenskega nogometa. Predstavljena je bila tudi na vsakoletnem januarskem trenerskem seminarju v Portorožu.

Že iz naslova je jasno, da gre za pomemben in za naše razmere domala revolucionaren obrat. Namesto favoriziranju discipline, pridnosti in atletskih sposobnosti, ki so že same po sebi samoumevne, bi trenerji v razvojnem obdobju in skozi vse mlajše kategorije več poudarka dajali na tehniko in individualni razvoj igralcev.