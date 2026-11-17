Angleški nogometni reprezentant Declan Rice in Arsenal sta sklenila dogovor o novi petletni pogodbi, podpis pogodbe pa še sledil. In ni razlogov, da bi se 27-let zvezni igralec premisli. Z novo pogodbo se bo eden od ključnih igralcev angleškega prvaka in reprezentance na vrhu plačne lestvice pri topničarjih izenačil z Bukayem Sako , ki tedensko zasluži približno 420.000 evrov.

Rice se je na štadion Emirates preselil leta 2023 iz West Hama za 126 milijonov evrov. V minuli sezoni je bil eden ključnih mož pri osvojitvi naslova angleškega prvaka, v vseh tekmovanjih pa je zbral kar 55 nastopov in z Arsenalom zaigral tudi v finalu lige prvakov – prvem za klub po letu 2006 –, kjer so Londončani morali priznati premoč Paris Saint-Germainu.

Pogajanja o novi pogodbi so potekala vse od marca.

»V karieri sem imel veliko srečo, da mi uspeva igrati na tako visoki ravni, v svojih klubih pa sem si vedno prizadeval za stabilnost. Upam, da bo nova pogodba kmalu uradna,« je povedal Rice in dodal: »Zelo sem hvaležen, da sem v klubu, kot je Arsenal, kjer mi trener Mikel Arteta in soigralci namenjajo toliko energije in zaupanja.«

