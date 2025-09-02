  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Ni Španije ali Nemčije, a naloga bo zelo zahtevna

    Na Brdu pri Kranju zbor slovenske reprezentance pred tekmama s Švedsko in Švico, za uvod smo se pogovarjali z Vanjo Drkušićem in Timijem Maxom Elšnikom.
    Matjaž Kek je zbral na Brdu pri Kranju reprezentante v pričakovanju dveh pomembnih tekem. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Matjaž Kek je zbral na Brdu pri Kranju reprezentante v pričakovanju dveh pomembnih tekem. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Siniša Uroševič
    2. 9. 2025 | 05:00
    4:13
    A+A-

    Podobno kot pred dnevi, ko je selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek predstavil seznam za prihajajoči tekmi s Švedsko (Ljubljana, petek ob 20.45) in Švico (Basel, ponedeljek ob 20.45), je tudi včerajšnji uvodni zbor nogometašev v tradicionalni bazi na Brdu pri Kranju pozdravilo prav idilično umirjeno ozračje v soncu pod mogočnim Storžičem. Uvodni daljši selektorjev govor je pričakovano pospremil prve minute treninga nogometašev, ki jim je prišel zaželet uspeh tudi Radenko Mijatović, predsednik NZS.

    Pred vrati sta namreč zahtevni preizkušnji. Čeprav je do končnega cilja še zelo dolga pot, bi lahko že razplet teh prvih dveh tekem razkril marsikaj. V očeh moštva, katerega jedro predstavljajo aduti z nepozabnega lanskega eura v Nemčiji, je zaznati silno željo po uspehu in tako novem poglavju slovenske nogometne pravljice.

    6

    je odgovoril Vanja Drkušić na vprašanje, koliko točk bi ga zadovoljilo na tekmah s Švedsko in Švico

    »Res je večina igralcev že občutila ta čar velikega tekmovanja, dobro vemo, kako je, ko predstavljaš svojo državo na tej ravni,« je v uvodnem pogovoru prvega dne priprav na Brdu poudaril Vanja Drkušić, eden od stebrov naše obrambne vrste. Njegova naveza z Jako Bijolom je na euru delovala sijajno, sam je prišel dobre volje, ker si je pri Zenitu v St. Peterburgu, najuspešnejšem ruskem klubu zadnjega desetletja, priboril mesto v udarni postavi. Drugače je z omenjenim Bijolom, ki se pri svojem novem klubu Leeds Unitedu še bori za štart med izbranih 11.

    »Jaka prve tekme ni igral, ker je bil še kaznovan zaradi kartona iz prejšnje sezone, v drugo ga pač še ni bilo na igrišču. Vsi pa poznamo njegovo kakovost, zato ni skrbi,« je še dejal Drkušić, ki ga tako z Bijolom kot tudi z drugimi soigralci na obrambni polovici čaka veliko dela – Švedska zlasti v napadalnih vrstah, denimo z Alexandrom Isakom, osrednjim akterjem včerajšnje novice o prestopu iz Newcastla v Liverpool, predstavlja nogometno silo: »Velik zalogaj bo to za nas v obrambi, pa ne le za nas, za vso ekipo. Kot nogometaš vedno želiš igrati proti najboljšim. Švedska ima veliko kakovosti, toda imamo jo tudi mi ...«

    Obenem je postavni branilec poudaril tudi pomembno prednost domačega igrišča: »Po evropskem prvenstvu smo občutili evforijo, ozračje bo na polnem štadionu v petek zelo dobro.«

    Že od prvega dne so naši reprezentanti štartali na vso moč. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Že od prvega dne so naši reprezentanti štartali na vso moč. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Rad bi si uresničil otroške sanje

    Glasnega navijanja se veseli tudi Timi Max Elšnik, eden od motorjev naše zvezne vrste, ki je nekajkrat v tej sezoni že doživel močno podporo navijačev, ko se je s Crveno zvezdo boril za vizum lige prvakov. S soigralci je ostal brez njega v zadnjih minutah gostovanja na Cipru. »Prejeli smo evrogol, tako je to pač v nogometu. Krivulja ne gre vedno navzgor,« je dejal ob prihodu na Brdo in misli zdaj po zadnjih burnih dneh, ko je bil že zelo blizu odhoda iz beograjskega kluba k Trabzosporu ali Bešiktašu v Turčijo, preusmeril k reprezentančnemu izzivu.

    »Jasno je, kako mikavno je SP. Ostaja v spominu euro, po dolgih letih smo Slovenijo vrnili na to tekmovanje. In vsi, ki smo tam igrali, si zdaj močno želimo, da bi se uvrstili tudi na mundial. Ko je naša reprezentanca nazadnje nastopila med svetovno elito, jo je ta naš rod gledal z otroškimi očmi in si želel, da bi tudi mi nekoč igrali med najboljšimi na svetu,« pravi Elšnik.

    Podobno kot soigralci se zaveda zahtevnih nalog v predvidoma izenačeni kvalifikacijski skupini: »Resda med nami ni velesile na ravni Španije ali Nemčije, bo pa zelo pomembno, kako bomo štartali v tem septembru proti Švedom in Švicarjem.«

    Več iz teme

    Slovenska nogometna reprezentancaBrdo pri KranjuVanja DrkušićTimi Max Elšnik

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Nad nas prihaja tropski sistem Fernard: padlo bo izjemno veliko dežja

    Možni so zemeljski plazovi in poplave. Nekje bo padlo do 200 milimetrov dežja.
    2. 9. 2025 | 06:10
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Večne diktature našega vsakdanjika

    Letos preminuli Nobelov nagrajenec Mario Vargas Llosa se je tokrat lotil Rafaela Trujilla.
    Zdenko Matoz 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Črna kronika
    Pogojna kazen

    Prijatelja povozil, ker ni bil pozoren

    Malomarnost: Marijanu Marđetku pogojna kazen za povzročitev smrtne nesreče.
    Aleksander Brudar 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Drznih energij poln plesni festival

    4Ukrep je festival plesnih perspektiv posvečen temi vmesnosti,
    2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
