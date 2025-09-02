Ni Španije ali Nemčije, a naloga bo zelo zahtevna

Podobno kot pred dnevi, ko je selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek predstavil seznam za prihajajoči tekmi s Švedsko (Ljubljana, petek ob 20.45) in Švico (Basel, ponedeljek ob 20.45), je tudi včerajšnji uvodni zbor nogometašev v tradicionalni bazi na Brdu pri Kranju pozdravilo prav idilično umirjeno ozračje v soncu pod mogočnim Storžičem. Uvodni daljši selektorjev govor je pričakovano pospremil prve minute treninga nogometašev, ki jim je prišel zaželet uspeh tudi Radenko Mijatović, predsednik NZS.

Pred vrati sta namreč zahtevni preizkušnji. Čeprav je do končnega cilja še zelo dolga pot, bi lahko že razplet teh prvih dveh tekem razkril marsikaj. V očeh moštva, katerega jedro predstavljajo aduti z nepozabnega lanskega eura v Nemčiji, je zaznati silno željo po uspehu in tako novem poglavju slovenske nogometne pravljice.

6 je odgovoril Vanja Drkušić na vprašanje, koliko točk bi ga zadovoljilo na tekmah s Švedsko in Švico

»Res je večina igralcev že občutila ta čar velikega tekmovanja, dobro vemo, kako je, ko predstavljaš svojo državo na tej ravni,« je v uvodnem pogovoru prvega dne priprav na Brdu poudaril Vanja Drkušić, eden od stebrov naše obrambne vrste. Njegova naveza z Jako Bijolom je na euru delovala sijajno, sam je prišel dobre volje, ker si je pri Zenitu v St. Peterburgu, najuspešnejšem ruskem klubu zadnjega desetletja, priboril mesto v udarni postavi. Drugače je z omenjenim Bijolom, ki se pri svojem novem klubu Leeds Unitedu še bori za štart med izbranih 11.

»Jaka prve tekme ni igral, ker je bil še kaznovan zaradi kartona iz prejšnje sezone, v drugo ga pač še ni bilo na igrišču. Vsi pa poznamo njegovo kakovost, zato ni skrbi,« je še dejal Drkušić, ki ga tako z Bijolom kot tudi z drugimi soigralci na obrambni polovici čaka veliko dela – Švedska zlasti v napadalnih vrstah, denimo z Alexandrom Isakom, osrednjim akterjem včerajšnje novice o prestopu iz Newcastla v Liverpool, predstavlja nogometno silo: »Velik zalogaj bo to za nas v obrambi, pa ne le za nas, za vso ekipo. Kot nogometaš vedno želiš igrati proti najboljšim. Švedska ima veliko kakovosti, toda imamo jo tudi mi ...«

Obenem je postavni branilec poudaril tudi pomembno prednost domačega igrišča: »Po evropskem prvenstvu smo občutili evforijo, ozračje bo na polnem štadionu v petek zelo dobro.«

Že od prvega dne so naši reprezentanti štartali na vso moč. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Rad bi si uresničil otroške sanje

Glasnega navijanja se veseli tudi Timi Max Elšnik, eden od motorjev naše zvezne vrste, ki je nekajkrat v tej sezoni že doživel močno podporo navijačev, ko se je s Crveno zvezdo boril za vizum lige prvakov. S soigralci je ostal brez njega v zadnjih minutah gostovanja na Cipru. »Prejeli smo evrogol, tako je to pač v nogometu. Krivulja ne gre vedno navzgor,« je dejal ob prihodu na Brdo in misli zdaj po zadnjih burnih dneh, ko je bil že zelo blizu odhoda iz beograjskega kluba k Trabzosporu ali Bešiktašu v Turčijo, preusmeril k reprezentančnemu izzivu.

»Jasno je, kako mikavno je SP. Ostaja v spominu euro, po dolgih letih smo Slovenijo vrnili na to tekmovanje. In vsi, ki smo tam igrali, si zdaj močno želimo, da bi se uvrstili tudi na mundial. Ko je naša reprezentanca nazadnje nastopila med svetovno elito, jo je ta naš rod gledal z otroškimi očmi in si želel, da bi tudi mi nekoč igrali med najboljšimi na svetu,« pravi Elšnik.

Podobno kot soigralci se zaveda zahtevnih nalog v predvidoma izenačeni kvalifikacijski skupini: »Resda med nami ni velesile na ravni Španije ali Nemčije, bo pa zelo pomembno, kako bomo štartali v tem septembru proti Švedom in Švicarjem.«