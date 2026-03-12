Celjani in trener Ivan Majevski, ki ga kritike niso vznemirile, so optimisti

V kakšnem stanju bodo nogometaši Celja nocoj izzvali igralce atenskega kluba AEK, od katerih so bili v skupinskem delu konferenčne lige že zanesljivo boljši (3:1)? To je glavno vprašanje pred njihovo 17. evropsko tekmo v tej sezoni, prvimi 90 minutami drugega evropskega dvoboja med vodilnima moštvoma slovenskega in grškega prvenstva. O formi enih in drugih ni neznank, Celjani so v rezultatski krizi in krizi vodenja, rumeno-črni so v najboljši formi v tej sezoni in zaradi tega tudi favoriti na papirju. Kakršenkoli izid, ki bo Celjanom čez teden dni v povratni tekmi v Atenah vlival upanje za napredovanje, bo dobrodošel.

Nekajdnevni celjski molk po porazu v Kidričevem, že tretjim letošnjim v 1. SNL, je vznemiril glavno tarčo vseh kritik – trenerja Ivana Majevskega. V nasprotju od pričakovanj se je trener v nastajanju odzval zelo nekritično in s številkami poskušal dati vtis, da ni razlogov za preplah.