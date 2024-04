Ni vse zlato, kar se sveti v ligah velike peterice

V nadaljevanju preberite:

Nogometna prvenstva na stari celini se počasi končujejo. V glavnih ligah peterice so prvaki znani, edinole v Angliji v Londonu ali Manchestru še ne morejo hladiti zmagovitega šampanjca. Izjemno zanimiva je nizozemska liga, na koncu bo prvi ciljno črto prečkal Philips Sport Vereniging (PSV). Eredivisie je prava valilnica nadarjenih nogometašev, ki jih potem pokupijo žogobrcarski »kapitalisti«. Če bi Ajax, Feyenoord in PSV kot v starih časih sestavili moštvo iz najboljših igralcev, potem se Real Madrid v ligi prvakov ne bi tako »šopiril«. Benjamin Šeško in Jan Oblak sta ustaljena v Nemčiji in Španiji, v poljski ligi, ekstraklasi, je nekoč igrala kopica slovenskih nogometašev, zdaj je standardni član prve postave le Erik Janža v Górniku iz Zabrzeja. Še več o poljski »avanturi« Slovencev preberite v članku.