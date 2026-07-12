Ni zmagal nogomet, je postavili piko na i selektor Švice

Branilci naslova iz Argentine na zadnji četrtfinalni nogometni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi niso blesteli, v Kansas Cityju pa so v podaljšku le unovčili svoje bogate izkušnje in z igralcem več na igrišču strli odpor trdovratnih Švicarjev. Argentinski selektor Lionel Scaloni je po obračunu priznal, da njegova reprezentanca ni prikazala najboljše predstave. »Resnica je, da smo precej trpeli. Vedeli smo, da nas čaka telesno izjemno močna ekipa, ki nam je povzročala veliko težav. V določenih obdobjih tekme nismo našli pravih rešitev,« je po dvoboju priznal 48-letni argentinski selektor.

»Tokrat je bila sreča na naši strani. Pobudo na igrišču smo prevzeli šele, ko smo imeli igralca več na igrišču. Moramo biti pošteni do sebe in priznati, veliko zadev bomo morali izboljšati, a po zmagah je vselej veliko lažje odpravljati določene napake,« je še dodal Scaloni, tudi vodja zmagovite argentinske izbrane vrste na mundialu pred štirimi leti v Katarju.

Absolutni junak zadnjega četrtfinalnega obračuna na stadionu Arrowhead v Kansas Cityju je bil Julian Alvarez, ki je v 112. minuti z velike razdalje in vrtinčastim strelom dosegel enega najlepših golov na letošnjem prvenstvu v treh državah, argentinsko zmago pa je nato v izdihljajih tekme potrdil še Lautaro Martinez.

»Takšne zmage so najlepše in ekipi vlivajo ogromno samozavesti. Želel bi zmagovati na lažji način, v tem trenutku pa je najbolj pomembno, da nadaljujemo pot proti končnemu cilju,« je po veliki argentinski zmagi dejal Alvarez.

Portugalski sodnik Joao Pinheiro je ujezil Švicarje. FOTO: Albert Gea/Reuters

»Bili smo boljši tekmec, a nam to na koncu ni pomagalo,« je po tekmi poudaril švicarski selektor Murat Yakin in dodal, da še vedno ne razume razloga za izključitev Breela Embola.

V 72. minuti je portugalski glavni sodnik Joao Pinhero po dvoboju za žogo najprej prisodil rumeni karton argentinskemu branilcu Leandru Paredesu, po posredovanju VAR pa je spremenil svojo odločitev in 29-letnemu švicarskemu napadalcu zaradi simuliranja pokazal drugi rumeni karton, tako da predčasno zapustil zelenico.

»Ni bilo nobenega razloga za rumeni karton. Te odločitve zares ne razumem, šlo je za povsem nenevarno situacijo. Še manj razumem, kako se je vse skupaj lahko končalo z izključitvijo našega igralca na tako pomembni tekmi,« je dejal 51-letni strateg švicarske izbrane vrste.

»Z igralcem manj smo se borili do zadnjega atoma moči. Opravili smo izjemno delo in si želeli izboriti izvajanje enajstmetrovk, v tem primeru bi bili v psihološki prednosti,« je še dodal Yakin in pikro pripomnil, da na zadnjem četrtfinalnem obračunu v Kansas Cityju »ni zmagal nogomet«.