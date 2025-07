Nič ne bo od prestopa, ostal bo tam, kjer je želel

Čeprav so lokalni mediji zadnje tedne poročali, da se bo španski nogometni reprezentant Nico Williams preselil k španskemu prvaku Barceloni, je 22-letnik podaljšal pogodbo z dosedanjim klubom, Athleticom iz Bilbaa. Kot so danes sporočili iz baskovske ekipe, je Williams pogodbo do junija 2027 podaljšal do junija 2035.

Williams je bil minulo sezono eden najbolj zaslužnih, da si je Athletic izboril uvrstitev v ligo prvakov v naslednji sezoni. Za klub je na 167 tekmah dosegel 31 zadetkov.

Španca sta snubila tako Barcelona kot tudi Bayern, on pa se je odločil za podaljšanje pogodbe z Athleticom.

»Ko gre za sprejemanje odločitev, je zame najpomembneje, da poslušam svoje srce,« je Williams povedal v video sporočilu na Instagramu. »Sem tam, kjer želim biti, s svojimi ljudmi. To je moj dom. Aupa Athletic.«

Njegova prestopna klavzula se je zvišala za več kot 50 odstotkov, je sporočil španski prvoligaš. Po poročanju medijev je njegova stara pogodba, ki je veljala do leta 2027, vsebovala izstopno klavzulo v višini 62 milijonov evrov.

Minulo leto je bil Williams skupaj z mladima zvezdnikoma Barcelone Laminom Yamalom in Pedrijem tudi član španske reprezentance, ki je osvojila evropski naslov.