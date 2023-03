Nigerijec Čarli ve, kako spraviti na kolena zeleno-bele

V nadaljevanju preberite:

Kako neprijeten je lahko Albert Riera, trener vodilnega moštva v 1. SNL, zdaj vedo že vsi njegovi trenerski tekmeci. Kako neugoden in »težak tip« je, vedo v klubu. Španec s svojimi izjavami (in dejanji) iz tekme v tekmo vzdržuje motivacijski naboj tako pri tekmecih kot v lastnem moštvu. »Olimpija še ni imela dveh slabih tekem v nizu,« je pred Celjem, ki ga zeleno-beli v tej sezoni še niso premagali (v Stožicah je bilo 0:0), se je spodbujal in spomnil obenem nedkanji zvezdnik Liverpoola, a tudi Zavrča in Kopra. Riera je zadnji dve prvenstveni tekmi in pokalno s pomočjo pomočnika vodil s tribune, ker je bil kaznovan zaradi ostrega jezika na gostovanju v Kopru, potem ko je spravil ob živce koprskega predsednika in športnega direktorja Anteja in Ivico Guberca.