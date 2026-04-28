Nigerijec si je prisvojil jeklenega konjička, ne da bi poravnal obrokov lizinga

Nogometnega zvezdnika Victorja Osimhena je Mercedes-Benz Financial Services Italia kazensko ovadilo zaradi protipravne prilastitve prestižnega avtomobila
Victor Osimhen ni le odličen napadalec in strelec, temveč tudi velik ljubitelj prestižnih avtomobilov. FOTO: Andrew Boyers/Action Images Via Reuters
G. N.
28. 4. 2026 | 15:00
2:14
A+A-

Nigerijski nogometni zvezdnik Victor Osimhen se je v zadnjem obdobju znova pojavljal v odmevnih prestopnih kombinacijah, toda v Turčiji, kjer navdušuje v dresu Galatasaraya, in Italiji se je znašel v »črni kroniki«. V uradnih policijskih zapisnikih je podjetje Mercedes-Benz Financial Services Italia napadalca kazensko ovadilo zaradi domnevne zatajitve oziroma protipravne prilastitve.

Osimhen naj bi podružnici avtomobilskega velikana iz Stuttgarta dolgoval približno 90.000 evrov. Po navedbah iz ovadbe nogometaš ni poravnal obrokov lizinga za hibridni model Mercedes GLE, ki ga je najel leta 2023. Še več, po izteku pogodbenih obveznosti vozila domnevno ni vrnil lastniku.

Ovadbo je na karabinjerski postaji v milanski četrti Crescenzago vložil pravni zastopnik družbe. Primer zdaj prehaja v preiskavo, v kateri bodo italijanski preiskovalci zbrali potrebne dokaze, pričakovati pa je, da bodo k pojasnilom pozvali tudi 27-letnega Nigerijca.

Strasten zbiralec prestižnih vozil

Osimhenova naklonjenost luksuznim avtomobilom je dobro znana. Že v obdobju pri Napoliju je vzbujal pozornost z opaznim modrim mercedesom razreda G, po selitvi v Turčijo pa so ga opazili za volanom črnega Lamborghinija Revuelto, katerega vrednost ocenjujejo na 1,8 milijona evrov. Njegov zasebni vozni park naj bi dopolnjevala še Rolls-Royce Cullinan in Lamborghini Urus. 

Osimhen je v tej sezoni v turškem prvenstvu v 20 tekmah dosegel 13 golov, enega tudi v nedeljskem velikem turškem derbiju proti Fenerbahčeju (3:0), ki je Galatasarayu tri tekme pred koncem praktično že prinesel 26. naslov turškega prvaka.

