Nigerijke šokirale Avstralijo

Avstralske nogometašice so v predtekmovalni skupini B svetovnega prvenstva, ki ga sogostijo, v Brisbanu presenetljivo izgubile. Nigerijke so zmagale s 3:2 (1:1) in tekmicam preprečile, da bi si kot tretja reprezentanca po Japonski in Španiji zagotovile nastop v osmini finala, same pa so se povzpele na čelo skupine.

Emily Van Egmond je v prvi minuti sodniškega dodatka prvega polčasa kronala premoč gostiteljic SP. Le pet minut pozneje je afriška zasedba izenačila, Uchenna Kanu je tik pred odmorom poskrbela za 1:1. Po številnih napadih in kotih Avstralk v drugem delu je sledil nov šok v 65. minuti, ko je Osinachi Ohale odbito žogo spravila v gol.

Le sedem minuti pozneje je po dobri podaji s sredine igrišča na 3:1 povišala Asisat Oshoala, ki je v igro vstopila le dve minuti pred drugim golom Nigerijk in povsem spremenila potek igre. Alanna Kennedy je v deseti minuti sodnikovega dodatka po strelu z glavo znižala na 2:3. V skupni E so po zmagi in remiju na drugem mestu olimpijske prvakinje Kanadčanke, imajo štiri točke tako kot vodilne Nigerijke, Avstralke so tretje s tremi točkami.

Pred tem sta bili na Novi Zelandiji v skupni E odigrani obe tekmi. V Wellingtonu sta se branilke naslova iz ZDA in Nizozemska razšla z 1:1 (0:1), v Hamiltonu pa je Portugalska odpravila Vietnam z 2:0 (2:0).

Pred zadnjim krogom imata na lestvici prvi reprezentanci po štiri točke, Portugalska pa ima na tretjem mestu po prvi zmagi in ob enem porazu točko manj. Vodijo ZDA, ki imajo boljšo razliko v zadetkih od svetovnih podprvakinj Nizozemk. Te bodo torek, 1. avgusta, igrala z zadnjeuvrščenim Vietnamom, med seboj pa se bosta pomerili Portugalska in favorizirana ekipa ZDA.

Američanke so štirikratne svetovne prvakinje, dvakrat zapored so naslov osvojile v zadnjem obdobju. štirikrat so bile tudi olimpijske zmagovalke, nazadnje leta 2012 v Londonu. A jim vloge favoritinj na igrišču ni uspelo pretvoriti v zmago. Nizozemke je v vodstvo v 17, minuti povedla Jill Roord, kapetanka tekmic Lindsey Horan je končni izid postavila v 62. minuti. Na drugi tekmi skupine je Telma Encarnacao zadela v sedmi minuti, drugi gol je zabila Francisca Nazareth že v 21., potem pa sta bili mreži nedotaknjeni.