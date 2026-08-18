Še pred nekaj meseci eden najboljših nemških branilcev, zdaj igra v deveti ligi

Še pred nekaj meseci je igral pred več deset tisoč gledalci v dresu Borussie Dortmund, zdaj pa nogomet igra predvsem zaradi druženja in veselja. Nekdanji nemški reprezentant Niklas Süle je po koncu profesionalne kariere pri komaj 29 letih našel precej drugačen nogometni svet – v deveti nemški ligi.

Tridesetletni branilec, ki je z Bayernom osvojil ligo prvakov in pet naslovov nemškega prvaka, je julija presenetil z odločitvijo, da bo kariero nadaljeval pri amaterskem SV Tiefenbachu iz okolice Karlsruheja. Klub nastopa v Kreisliga Sinsheim, daleč od blišča bundeslige in evropskih večerov, ki jih je bil 195 centimetrov visoki Süle vajen večino kariere.

V nedeljo je dočakal tudi tekmovalni debi. Tiefenbach je proti SG Kirchardt izgubil kar z 2:7, toda eden od zadetkov domačega moštva je pripadel njegovemu najslavnejšemu članu. Süle je zadel z glavo in odigral celotno tekmo, čeprav je pred njo z novimi soigralci opravil le tri treninge. Tekmo, odigrano pri 32 stopinjah Celzija, si je ogledalo približno 500 gledalcev.

Njegova odločitev za selitev med amaterje ni bila povezana z željo po podaljševanju profesionalne kariere, Süle je maja pri komaj 30 letih sporočil, da zaradi številnih težav s poškodbami končuje profesionalno pot. Vseskozi je imel težave s prekomerno telesno težo, hkrati pa so ga pestile še številne druge poškodbe. V zadnji sezoni je za Dortmund v bundesligi nastopil le enajstkrat. Četudi bi brez težav igral za kakšen manjši klub, se je odločil, da kopačke pospravi v kot.

V Tiefenbach ga je pripeljalo predvsem prijateljstvo. Za moštvo igrata dva njegova najboljša prijatelja, eden od njiju, Jason Walzel, je tudi trener. »Po 13 letih profesionalnega nogometa je zame pravo darilo, da sem lahko na igrišču s prijatelji in znova v polnosti uživam v tem čudovitem športu,« je Süle pojasnil ob prihodu. Dodal je, da želi nogomet doživeti z drugega zornega kota – tam, kjer gre predvsem za igro in ne za posel ali denar.

Kontrast z njegovo prejšnjo kariero bi bil težko večji. Süle je v bundesligi zbral 299 nastopov, igral za Hoffenheim, Bayern in Borussio Dortmund ter 49-krat oblekel dres nemške reprezentance. Z Bayernom je leta 2020 postal evropski prvak, štiri leta pozneje pa je z Dortmundom še enkrat igral v finalu lige prvakov.

V Dortmundu je bil tudi med najbolje plačanimi igralci moštva, na neki točki je zaslužil enajst milijonov na sezono, njegova kariera pa je bila vse bolj zaznamovana s poškodbami, predvsem s težavami s kolenom. Tudi pri nas pogosto vidimo, kako nogometaši sicer resda končajo svoje nogometne poti, a potem še vedno igrajo v nižjih amaterskih ligah, preprosto zaradi ljubezni do igre.