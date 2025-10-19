Niko Kovač: Slabi smo bili prvi polčas, sodnik pa vso tekmo

Največji derbi v nemškem nogometnem prvenstvu, »klassiker«, med Byernom in Borussio Dortmund (2:1) je močno ujezil tabor poražencev. Trener Niko Kovač je bil po tekmi v Münchnu besen in je izstreli ostre kritike na glavnega sodnika Bastiana Dankerta.

»Kanov gol bi moral razvljaviti. Serhou (Guirassy, op. p.) je skočil, Kane pa ga je oviral. Šlo je za kratek stik. Sodnik je vse uničil. V prvem polčasu smo bili slabi, sodnik pa je bil slab vso tekmo. Kartoniral nas je, v Angliji Kane ne bi dobil niti 20 odstotkov prekrškov,« je bil v intervjuju za Sky oster nekdanji Bayernov trener.

Pritrdil mu je tudi strokovni komnetator in Bayernova legenda Lothar Matthäus.

»Ker je bil Guirassy v zraku, se ni mogle braniti. Če ga Kane ne bi potisnili, bi bil v drugačnem začetnem položaju in žoga ne bi letela čez njegovo glavo. Lahko bi jo z glavo odbil stran,« je pojasnil Matthäus. Angleški zvezdnik je zabil že 19. gol v enajstih tekmah v tej sezoni. Strelca sta bila še Michael Olise (79.) za Bayern in Julian Brandt (85.) za Borussio.