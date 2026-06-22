Nikoli si ni predstavljal, da bo idol najboljšemu na svetu

»V čem se ta reprezentanca razlikuje od tiste iz Katarja 2022? Veliko bolj mirni smo, saj vemo, da imamo v svojih vrstah še vedno čarovnika,« je nekdanji kapetan in vodja argentinske izbrane vrste Pablo Aimar pojasnil, zakaj gavči verjamejo v svoj uspeh. Tudi na današnji tekmi z Avstrijo ne bo nič drugače, četudi bo tekmec mnogo bolj zahteven in motiviran kot v prvem kolu. Alžirci se s porazom (in prekrškom Lionela Messija) še niso sprijaznili, a to razmerja moči ne bo spremenilo. V avstrijskem taboru stavijo na nenavadno moč.

Ko je bil zdaj najboljši strelec svetovnih prvenstev v zgodovini (skupaj z Nemcem Miroslavom Klosejem) deček na prehodu v najstniška leta in je spoznaval zakonitosti nogometne igre v dresu Newell’s Old Boys, je imel le eno željo: da bi igral kot Pablo Aimar in nosil desetico v slovitem River Platu iz Buenos Airesa. Sloviti »klovn«, kot ga kličejo v domovini, je danes del skrivnega recepta Lionela Scalonija. Ob sebi je argentinski selektor zbral močan strokovni štab, sestavljen iz nekdanjih zvezdnikov; ob Aimarju to vlogo opravljata še Walter Samuel in Roberto Ayala.