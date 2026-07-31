  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Nisem še rekel zadnje besede, je ob vrnitvi povedal Benjamin Verbič

Slovenski nogometni prvak Celje je tudi uradno potrdil prihod nekdanjega reprezentanta, ki je s klubom sklenil štiriletno pogodbo, in sicer do 30. junija 2030.
Benjamin Verbič je bil vrsto let eden od stebrov reprezentance, kariero pa bo sklenil v domačem Celju. FOTO: Lombar Tomi
Galerija
Benjamin Verbič je bil vrsto let eden od stebrov reprezentance, kariero pa bo sklenil v domačem Celju. FOTO: Lombar Tomi
Š. R., STA
31. 7. 2026 | 15:51
31. 7. 2026 | 16:01
3:32
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenski nogometni prvak Celje je tudi uradno potrdil prihod reprezentanta Benjamina Verbiča. Izkušeni Verbič je s Celjani podpisal kar štiriletno pogodbo, in sicer do 30. junija 2030.

»Najlepše se je vrniti tja, kjer si začel nogometno pot. Večkrat sem obljubil, da če se vrnem, se vrnem v Celje. To obljubo sem tudi izpolnil,« so Verbičeve uvodne besede s predstavitvene novinarske konference povzeli pri 24ur.com.

»Spomnim se, kako je bil videti klub 11 let nazaj. To je bil povsem drugačen nogometni klub. Zahvala gre novim lastnikom in vsem, ki so pripomogli k temu, da so klub pripeljali na evropsko raven,« je nadaljeval Verbič in dodal: »Sem izkušen igralec, ampak še nikakor nisem rekel zadnje besede. Zato smo tudi podpisali malce daljšo pogodbo.«

»Vsaka lovorika, ki sem jo osvojil v karieri, mi pomeni zelo veliko, ampak se ne bi mogla primerjati z nobeno lovoriko, ki bi jo osvojil s Celjem. Tako kot mi nič ne more pomeniti toliko kot uvrstitev s slovensko reprezentanco na evropsko prvenstvo,« so pri 24ur.com še navedli Verbiča.

Dvaintridesetletni krilni igralec, ki je zbral 65 nastopov za slovensko člansko reprezentanco, je že kot zelo mlad opozoril nase v dresu kadetske in mladinske selekcije Celja, nato pa sta sledili sezoni 2013/14 in 2014/15 (26 golov in 16 asistenc), ko je blestel tudi na članski ravni in si prislužil tudi naziv najboljšega nogometaša lige, so zapisali Celjani.

Benjamin Verebič se je v Celje vrnil po 11 letih. FOTO: NK Celje
Benjamin Verebič se je v Celje vrnil po 11 letih. FOTO: NK Celje

Leta 2015 je za dober milijon evrov prestopil h Koebenhavnu in se je v danski prestolnici zadržal dve sezoni in pol ter v tem času dvakrat slavil dvojno krono. Pozimi 2018 ga je v svoje vrste zvabil Dinamo Kijev, za katerega je skupno nastopil na 121 tekmah (37 zadetkov, 12 asistenc) in na svoj račun dodal še pet lovorik – naslov državnega prvaka, dva pokalna in dva superpokalna naslova. Zadnja država pred vrnitvijo v knežje mesto je bila Grčija, kjer je nastopal še za enega velikana svoje države – Panathinaikos – ter Levadiakos.

Verbič ima za sabo precej izkušenj iz evropskih tekmovanj, 14 tekem v ligi prvakov in 18 tekem v evropski ligi.

Celjani so po hitrem izpadu Kopra, Brava in Aluminija ostali edini slovenski predstavnik v evropskih tekmovanjih. S prebojem v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov so si zagotovili najmanj igranje v ligaškem delu konferenčne lige, kar znova pomeni evropsko jesen, tretjo zapovrstjo.

V celjskem klubu si sicer poleti izgubili kar nekaj nosilcev igre, kot so Žan Karničnik, Juanjo Nieto in Nikita Josifov, za zdaj pa so ob Verbiču ekipo okrepili Matic Ivanšek, Veton Tusha, Žiga Frelih, Leonardo Koutas, Pijus Širvys, Yaya Dukuly in Alpha Diounkou.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za ligo prvakov

Celjani so lahko še boljši, a brez TikTok igralcev

Slovenski nogometni prvaki so rešil sezono, toda v torek v Armeniji morajo biti boljši kot so bili proti Egnatii. Albert Riuera bo še le gledalec.
29. 7. 2026 | 16:54
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za SP 2026

Črn večer Slovenije, konec je upov na svetovno prvenstvo

Groteska v Stožicah – hitro prejet zadetek, rdeč karton Stojanovića in avtogol Karničnika Sloveniji zaprli vrata na svetovno prvenstvo 2026.
Matic Rupnik 15. 11. 2025 | 21:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Legionarjeva izpoved

V Kijevu preživel čudovito obdobje in se želi vrniti, ker je tam tudi njegov dom

Nogometni reprezentant Benjamin Verbič je na razpotju, v Grčiji se mu je iztekla pogodba in čaka nov izziv. Vrnitev še ne pride v poštev
Gorazd Nejedly 5. 7. 2025 | 05:30
Preberite več
Premium
Nedelo
Barbara Plavec Brodnjak

Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Lokalno  |  Dolenjska
Novo mesto

Po rušitvi zgradbe nosečnica prebiva v šotoru, občina odgovornost zanika

V Amnesty International Slovenije in Pravni mreži za varstvo demokracije so opozorili na dolžnost oblasti, da s svojim ravnanjem ne povzroča brezdomnosti.
30. 7. 2026 | 16:37
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Zakon o delovnih razmerjih

Ali moramo res vzeti dva tedna dopusta skupaj?

Zakon določa obvezni neprekinjeni počitek, raziskave pa kažejo, da je za regeneracijo pomemben predvsem kakovosten odklop.
Beti Burger 31. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Plaz v Himalaji

Tragedija pod Broad Peakom: deset ljudi, tudi znanega alpinista, odnesel plaz

Nirmal Purja, ki je bil vodja odprave, je znan po tem, da je leta 2019 v nekaj več kot šestih mesecih osvojil vseh 14 osemtisočakov.
31. 7. 2026 | 06:16
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Executive MBA: Nova generacija programa za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Regijski projekti promocije zdravja na delovnem mestu

Predstavljamo projekt GZS Varnoška in projekte ZDS Duško na delu, Obvladovanje psihološkega stresa za manj absentizma ter Odporni na tehnostres.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Dolgoživost

Dobrodošli v prihodnosti medicine dolgoživosti

Staranje ni enoten, neizbežen proces, temveč preplet bioloških mehanizmov, na katere lahko vplivamo.
Lucija Mulej 28. 7. 2026 | 17:00
Preberite več

Več iz teme

Benjamin VerbičCeljeSlovenska nogometna reprezentanca

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Razmere na cestah

Primorska avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec

Zaprta je v smeri proti Ljubljani. Za osebna vozila priporočajo obvoz po regionalni cesti Kastelec–Kozina.
31. 7. 2026 | 17:15
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Odkrivamo skandinavske lepote: največja jezera na Švedskem

Švedska je država tisočerih jezer, kjer se narava in kultura prepletata v popolno harmonijo.
31. 7. 2026 | 17:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Poslovanje Sija se izboljšuje, a izguba ostaja visoka

Prvo polletje letos je skupina Sij skelnila s skoraj 38 milijoni evrov izgube.
Maja Grgič 31. 7. 2026 | 16:36
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Posočje

Več padalcev zasilno obviselo na drevesih

K sreči nihče od padalcev ni bil poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.
31. 7. 2026 | 16:36
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Kritike

Pesem, ki je Boya Georgea stala nastopa na West Endu

V pesm We Will Dance Again, njej med drugim poje: »Vi pravite genocid, jaz pravim vojna.«
31. 7. 2026 | 16:27
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Poslovanje Sija se izboljšuje, a izguba ostaja visoka

Prvo polletje letos je skupina Sij skelnila s skoraj 38 milijoni evrov izgube.
Maja Grgič 31. 7. 2026 | 16:36
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Posočje

Več padalcev zasilno obviselo na drevesih

K sreči nihče od padalcev ni bil poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.
31. 7. 2026 | 16:36
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Kritike

Pesem, ki je Boya Georgea stala nastopa na West Endu

V pesm We Will Dance Again, njej med drugim poje: »Vi pravite genocid, jaz pravim vojna.«
31. 7. 2026 | 16:27
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo