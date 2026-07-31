Nisem še rekel zadnje besede, je ob vrnitvi povedal Benjamin Verbič

Slovenski nogometni prvak Celje je tudi uradno potrdil prihod reprezentanta Benjamina Verbiča. Izkušeni Verbič je s Celjani podpisal kar štiriletno pogodbo, in sicer do 30. junija 2030.

»Najlepše se je vrniti tja, kjer si začel nogometno pot. Večkrat sem obljubil, da če se vrnem, se vrnem v Celje. To obljubo sem tudi izpolnil,« so Verbičeve uvodne besede s predstavitvene novinarske konference povzeli pri 24ur.com.

»Spomnim se, kako je bil videti klub 11 let nazaj. To je bil povsem drugačen nogometni klub. Zahvala gre novim lastnikom in vsem, ki so pripomogli k temu, da so klub pripeljali na evropsko raven,« je nadaljeval Verbič in dodal: »Sem izkušen igralec, ampak še nikakor nisem rekel zadnje besede. Zato smo tudi podpisali malce daljšo pogodbo.«

»Vsaka lovorika, ki sem jo osvojil v karieri, mi pomeni zelo veliko, ampak se ne bi mogla primerjati z nobeno lovoriko, ki bi jo osvojil s Celjem. Tako kot mi nič ne more pomeniti toliko kot uvrstitev s slovensko reprezentanco na evropsko prvenstvo,« so pri 24ur.com še navedli Verbiča.

Dvaintridesetletni krilni igralec, ki je zbral 65 nastopov za slovensko člansko reprezentanco, je že kot zelo mlad opozoril nase v dresu kadetske in mladinske selekcije Celja, nato pa sta sledili sezoni 2013/14 in 2014/15 (26 golov in 16 asistenc), ko je blestel tudi na članski ravni in si prislužil tudi naziv najboljšega nogometaša lige, so zapisali Celjani.

Benjamin Verebič se je v Celje vrnil po 11 letih. FOTO: NK Celje

Leta 2015 je za dober milijon evrov prestopil h Koebenhavnu in se je v danski prestolnici zadržal dve sezoni in pol ter v tem času dvakrat slavil dvojno krono. Pozimi 2018 ga je v svoje vrste zvabil Dinamo Kijev, za katerega je skupno nastopil na 121 tekmah (37 zadetkov, 12 asistenc) in na svoj račun dodal še pet lovorik – naslov državnega prvaka, dva pokalna in dva superpokalna naslova. Zadnja država pred vrnitvijo v knežje mesto je bila Grčija, kjer je nastopal še za enega velikana svoje države – Panathinaikos – ter Levadiakos.

Verbič ima za sabo precej izkušenj iz evropskih tekmovanj, 14 tekem v ligi prvakov in 18 tekem v evropski ligi.

Celjani so po hitrem izpadu Kopra, Brava in Aluminija ostali edini slovenski predstavnik v evropskih tekmovanjih. S prebojem v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov so si zagotovili najmanj igranje v ligaškem delu konferenčne lige, kar znova pomeni evropsko jesen, tretjo zapovrstjo.

V celjskem klubu si sicer poleti izgubili kar nekaj nosilcev igre, kot so Žan Karničnik, Juanjo Nieto in Nikita Josifov, za zdaj pa so ob Verbiču ekipo okrepili Matic Ivanšek, Veton Tusha, Žiga Frelih, Leonardo Koutas, Pijus Širvys, Yaya Dukuly in Alpha Diounkou.