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Nogomet

Uroki Gane niso delovali: Kolumbija pobrala zadnjo vozovnico v osmino finala

Južnoameričani so v Kansas Cityju z 1:0 premagali Gano in si priigrali obračun s Švico.
Kolumbijci so z zrelo in nadzorovano predstavo Gani preprečili presenečenje ter si zagotovili napredovanje med najboljših 16. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
Galerija
Kolumbijci so z zrelo in nadzorovano predstavo Gani preprečili presenečenje ter si zagotovili napredovanje med najboljših 16. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
B. P., STA
4. 7. 2026 | 09:48
2:31
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Nogometaši Kolumbije so si na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi zagotovili zadnjo vozovnico v osmino finala. V Kansas Cityju so z 1:0 premagali Gano, edini zadetek na tekmi pa je že v 14. minuti dosegel Jhon Arias.

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Kolumbija je prvi del turnirja končala na vrhu skupine K. Uzbekistan je ugnala s 3:1, DR Kongo z 1:0, s Portugalsko pa se je razšla z 1:1. Gana je na drugi strani po porazu s Hrvaško z 1:2 premagala Panamo z 1:0, z Anglijo pa igrala brez zadetkov.

Arias izkoristil hitro kolumbijsko pobudo

Južnoameričani so na stadionu Arrowhead prevladovali od začetka. Proti ganskim vratom so sprožili osem strelov v okvir, vodstvo pa so dosegli že v zgodnjem delu tekme.

Jhon Arias je že v 14. minuti izkoristil kolumbijsko pobudo in dosegel zadetek, ki je odločil dvoboj z Gano. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
Jhon Arias je že v 14. minuti izkoristil kolumbijsko pobudo in dosegel zadetek, ki je odločil dvoboj z Gano. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Po podaji Luisa Javierja Suareza, ki je že v osmi minuti zamenjal poškodovanega Jhona Cardobo, je Arias premagal ganskega vratarja in Kolumbijo popeljal v vodstvo.

Gana je bila do odmora povsem nebogljena in v prvem polčasu ni sprožila niti enega strela v okvir kolumbijskih vrat. Izbranci argentinskega strokovnjaka Nestorja Lorenza so tudi po odmoru nadaljevali v podobnem ritmu. Luis Diaz je v 56. minuti sicer dosegel še drugi zadetek, a je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Diaz: Manjkala je le natančnost

Kolumbijci so imeli Afričane do konca pod nadzorom in se četrtič v zgodovini svojih nastopov na svetovnih prvenstvih prebili med najboljših 16. Najdlje so prišli leta 2014 v Braziliji, ko jih je v četrtfinalu z 2:1 ustavila domača reprezentanca.

»Manjka nam le še nekaj več zbranosti pri zaključkih akcij, sicer pa smo odigrali zelo kakovostno tekmo,« je po zmagi dejal Luis Diaz, ki je bil izbran tudi za najboljšega igralca dvoboja.

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Kolumbijce 7. julija v Vancouvru čaka obračun s Švico, ki je v šestnajstini finala z 2:0 premagala Alžirijo.

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