Niso verjeli, toda Ronaldinho je že delil avtograme

Brazilski zvezdnik Ronaldinho, dvakratni dobitnik nagrade za najboljšega nogometaša na svetu, je prispel v Italijo in tako potrdil presenetljivo vrnitev v nogomet desetletje po tem, ko je sklenil kariero. Italijanski tretjeligaš Ravenna bo 46-letnega Brazilca kmalu uradno predstavil javnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je klub, ki tekmuje v serie C, sporočil na Instagramu, je Ronaldinho na letališče Forli prispel z zasebnim letalom.

Po poročanju časnika Gazzetta dello Sport naj bi Ronaldinho za Ravenno odigral vsaj eno uradno tekmo in svojo kariero kronal z zadnjim golom v Italiji. Vendar pa naj bi njegovo sodelovanje s klubom segalo precej dlje. Gazzetta dello Sport poroča, da bo vključen tudi v poslovne projekte kluba in njegovega predsednika Ignazia Ciprianija.

Majice s št. 10 in Ronaldinhovim imenom so med nogometnimi navdušenci v Ravenni že glavni hit. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

Pred odhodom v Ravenno je na letališču delil avtograme. Zvečer se bo Ronaldinho udeležil velikega dogodka na plaži. Sledil bo njegov slavnostni prihod na oder kot zadnji nastopajoči ob predstavitvi ekipe za prihajajočo sezono. Pričakujejo udeležbo več tisoč navijačev.

Ronaldinho in Ravenna sta junija presenetila z novico, da se bo Brazilec pridružil ekipi iz tretje lige. Svojo zadnjo poklicno tekmo je odigral leta 2015 za Fluminense iz Ria de Janeira. Dobri dve leti pozneje se je uradno upokojil.