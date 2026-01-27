Niti 7,34 milijarde prihodkov ni dovolj za dobičkonosnost premier league

Najmočnejša nogometna liga na svetu premier league je imela leta 2024 kar 7,34 miljarde evrov prihodkov, vendar še vedno ni našla poti do dobičkonosnosti. In to ni značilno le za najbogatejšo ligo na svetu; to je težava, ki vpliva na celotno piramido angleškega profesionalnega nogometa.

Poročilu svetovalne družbe BDO je napovedalo, da bo 90 odstotkov klubov v PL leta 2025 poslovalo z izgubo. V analizi so še bolj krute številke za nižje lige. Ključ je v stroških plač klubov. V PL gre 63 % od prihodkov za plače, championship (druga liga) vsako leto prinaša izgube, pri čemer vsi upajo na napredovanje v PL, da bi dosegli njen nepremagljiv poslovni model. Zadnjeuvrščeni v PL v sezoni 2024/2025 je prejel 125 milijonov evrov televizijskih prihodkov.

Poročilo BDO ugotavlja, da to zahteva visoko stopnjo odvisnosti od zunanjega financiranja. Več kot polovica finančnih direktorjev sicer meni, da bi lahko bilo stanje »boljše, vendar ni slabo«, medtem ko več kot četrtina opozarja, da finance potrebujejo pozornost, kar je ocena, ki se je v primerjavi s prejšnjimi leti poslabšala. Poročilo poudarja tudi vse večjo vrzel med klubi PL in championshipa. Te ekonomske razlike so očitne na vseh ravneh – za klube, ki so napredovali, je običajno, da naslednje leto izpadejo nazaj v championship, razen če ne vložijo še več denarja v nogometaše.

BDO opozarja na izkrivljajoč učinek plačil za klube, ki izpadejo. V to bi lahko posegel regulator angleškega nogometa, ki ga podpira britanska vlada. Posredoval bi tako, da bi nadzoroval in celo določil vrednost denarnega zneska za klube, ki izpadajo.

Ključne težave pa ostajajo veliki finančni pritiski zaradi višanja plač, ki vplivajo na prihodke in povečanje dolgov.

»V katerem koli drugem sektorju bi kombinacija visokih stroškov, trajnih izgub in visokega finančnega vzvoda sprožila alarm,« je izpostavil Ian Clayden, vodja profesionalnega športa pri BDO.