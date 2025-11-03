Niti Kovačević, ali Haaland ali Mbappe, prvi strelec je Srb

Prejšnji teden je zvezdnik madridskega Reala Kylian Mbappe prejel prestižno nagrado za najboljšega strelca (31 golov, 62 točk) v Evropi za sezono 2024/25, in tudi v tej mu gre zelo dobro od nog. Skupaj z ostrostrelcem pri Manchester Cityju Erlingom Haalandom sta zabila po 13 golov in imata 26 točk. Gol v petih najmočnejših ligah je vreden dve točki. Toda niti Francoz niti Norvežan nista na vrhu lestvice, temveč Srb Darko Lemajić. Napadalec latvijskega RFS, pri katerem je kapetan Slovenec Žiga Lipušček, je na 35 prvenstvenih tekmah zabil 29 golov in ima 29 točk. Še dva je zabil v evropskih pokalih. Toda 32-letni napadalec bo igral le še eno tekmo v latvijskem prvenstvu (marce – november), v nedeljo proti novemu prvaku Rigi. RFS, lanski prvak kolo pred koncem zaostaja za štiri točke. Lemajić je še en napadalec iz trendovskega kroga velikanov, med katere sodijo poletni prodajni rekorderji Benjamin Šeško (1995 cm), Alexander Isak (192), Nick Woltemade (198). Lemajić je visok 199 cm, a ni najvišji v moštvu RFS. Za centimeter ga prekaša prav naš fant, 27-letni Lipušček.

Po dobri tretjini slovenskega prvenstva je na vrhu strelcev celjski napadalec Franko Kovačević, ki ima za 11 golov prav toliko točk. A je 26-letni Hrvat v tej sezoni, ki ni še niti na polovici, zabil že 25 golov v vseh tekmovanjih.