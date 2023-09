Niti Lukaku ni pomagal Romi do točk

V Rimu so po skromnem začetku sezone dočakali veliko okrepitev, kot odrešenik je v večno mesto prispel Romelu Lukaku, ki je okrepil napad zasedbe Joseja Mourinha. Nič kaj pa jim ne gre na roko razpored, v petkovem večeru so na Olimpicu gostovali razigrani nogometaši AC Milana, ki so slavili z 2:1.

Milan je že v 9. minuti z enajstmetrovke v vodstvo povedel Olivier Giroud, takoj po premoru je na 2:0 povišal Rafael Leao. Za Romo je žarek upanja posijal v 61. minuti, ko je drugi rumeni karton prejel Fikayo Tomori, začelo se je obleganje Milanovih vrat, ki je sadove obrodilo šele v 92. minuti, ko je zadel Leonardo Spinazzola, a je bilo za točke Rome že prepozno.

Romelu Lukaku je v igro vstopil v 70. minuti, a v dresu sinov volkulje še ni našel poti do mreže, je pa v 85. minuti prejel rumeni karton. »Imeli smo nekaj smole, iz osmih strelov smo prejeli šest zadetkov, to se tudi ne bo ponavljalo v nedogled. Po premoru moramo začeti dosegati zadetke in zmagovati, točke so nujne,« je bil jasen vezist Rome Bryan Cristante.

»Vsaka tekma je poseben izpit, tokrat smo ga opravili z odliko. Želel sem menjati Tomorija, a sem bil malo prepočasen. Mogoče smo Romi ponudili preveč priložnosti, bili smo preveč darežljivi, a nas tokrat to ni teplo. Zasluženo smo osvojili tri točke,« je izid petkovega derbija komentiral strateg Milana Stefano Pioli.