Niti Štajercem ni prepovedano razmišljati o zmagi

Nogometaši Maribora so zašli v nezavidljiv položaj, potem ko jim nikakor ne steče – neuspešno igrajo pod dežnikoma NZS in Uefe, izgubljajo »običajne« tekme in večne derbije ter so tik pred tem, da zadnje mesto na lestvici 1. SNL začinijo še z neuspehom v Evropi. Še dobro, da sodobni nogomet ponuja instantne popravne izpite, Štajercem prvega že drevi (18) v Helsinkih.

Kako prekiniti črn niz, v katerega sta spravila slovenske nogometne prvake nemara neposrečeno kadrovanje športnega direktorja Marka Šulerja – 'tajming' prodaje ključnih akterjev, preveliko število posojenih nogometašev, … – in po malem že dolgočasno ponavljanje besed, s katerimi trener Radovan Karanović opogumlja sebe, igralce in navijače, da še ni vse izgubljeno in da je Maribor nanizal štiri zaporedne zmage le zaradi spleta nesrečnih naključij?