Niz zmag Maribora končan ob Kamniški Bistrici

Nogometaši Maribora še tretjič v sezoni niso uspeli ugnati Domžal. Po dveh zmagah, v 14. kolu so bili tudi zadnji v prvenstvu, ki so uspeli premagati branilce naslova, so tokrat Domžalčani v zadnji tekmi 23. kola tekmecem odščipnili še točko in jim s tem prekinili niz sedmih zaporednih zmag. Mariborčani tako niso potrdili zmage na večnem derbiju proti Olimpiji, s tem pa so spet padli na tretje mesto prvenstvene razpredelnice, za drugouvrščenim Celjem zaostajajo za točko, za vodilnimi Ljubljančani pa za 14 točk.

Kako sta padla oba gola? V sodnikovem dodatku je v kazenskem prostoru Max Watson v skoku s komolcem udaril Franka Kovačevića, dosojeno enajstmetrovko pa je slednji tudi uspešno izvedel. Štajerski gol? V drugem polčasu je nekdanji igralec Domžal Arnel Jakupović lepo podal žogo v prazen prostor, kamor je utekel s 13 goli najboljši strelec lige Žan Vipotnik, ki je nato mojstrsko preigral vratarja, poslal žogo v mrežo in izenačil.