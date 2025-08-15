Srečni Nizozemec po ognjenem krstu: Moštvo je pokazalo velik značaj

V nadaljevanju preberite:

Žarometi na štadionu Egnatie v Rogožinu so se počasi ugašali, ognjeviti in evforični domači navijači so razočarani odšli domov, visokorasli možakar se je mirno prehodil po igrišču in odkorakal iz štadiona, se ustavil in zazrl na igrišče, kjer je Olimpija izpeljala preobrat in tekmo za infarkt. Brez vidnih čustev je novi Olimpijin trener Erwin van de Looij začel pogovor, tudi zanj nenavaden in prvič v karieri v državi, v kateri še ni bil.

»Start je bil po malem katastrofalen, trije goli, dva iz ofsajda. Res smo šli slabo v tekmo. Ne vem zakaj, ampak igralci so stali previsoko, bili so raztegnjeni. Ampak vrnili smo se, tekmo smo imeli pod nadzorom, zabili za 2:1 in mislili, da je konec,« je začel oceno povratne tekme, ki je bila infarktna. A je imela srečen konec za slovenske nogometne prvake.