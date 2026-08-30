Nizozemci kličejo na vrh v Amsterdamu: kako naprej brez Infantina

Nizozemska nogometna zveza (KNVB) je pozvala k zasedanju vodij zvez, na katerem bi v Amsterdamu razpravljali o prihodnosti svetovne zveze (FIFA) brez udeležbe njenega kontroverznega predsednika Giannija Infantina. Na tem vrhu bi razpravljali o temeljni reformi upravljanja Fife.

V nizozemski zvezi so prepričani, da svetovna krovna organizacija potrebuje novo vodstvo z začetkom leta 2027, hkrati pa opozarjajo, da zgolj zamenjava predsednika ne bo zadostovala. Zveza, ki je Infantina podprla ob njegovi zadnji ponovni izvolitvi leta 2023, pojasnjuje, da je takratna podpora temeljila na zavezah glede dobrega upravljanja, človekovih pravic, trajnosti in mednarodnega sodelovanja.

»Zdaj smo prišli do točke, ko smo izgubili zaupanje,« so v izjavi zapisali predstavniki nizozemskega nogometa in obsodili pretirano koncentracijo moči v rokah predsednika ter nezadostno ločenost med njim in upravo Fife. KNVB meni, da je bil proces v zvezi s projektom Fifa Forward Enterprise, ki ga je Infantino po vse svetovnem ogorčenju umaknil, prelomnica v odnosu s spornim predsednikom Fife. Zdaj pozivajo k širši razpravi o sami strukturi Fife, še preden bi se lotili vprašanja o njenem prihodnjem prvem možu.

Zveza se zavzema za močno in verodostojno organizacijo

»Najprej moramo opredeliti, kakšno Fifo potrebuje nogomet na svetovni ravni,« poudarjajo. Zveza se zavzema za močno in verodostojno organizacijo z okrepljenim upravljanjem, večjo preglednostjo in neodvisnim nadzorom. Želijo, da bi človekove pravice, trajnost ter boj proti rasizmu in diskriminaciji postali osrednji elementi odločanja v Fifi ter da bi organizacija večji del svojih prihodkov ponovno vlagala v razvoj svetovnega nogometa. Za začetek te razprave KNVB predlagajo zasedanje v Amsterdamu, na katerem bi se zbrale nacionalne zveze in konfederacije z vseh celin.

»Kot ustanovna članica Fife imamo posebno odgovornost,« navajajo in dodajajo, da nameravajo delovati kot enakopraven akter v mednarodni nogometni skupnosti. Nizozemska zveza svoj pristop povzema v dveh korakih. »Najprej je treba opredeliti, kakšno Fifo si želimo, nato pa poiskati vodstvo, ki je sposobno uresničiti to vizijo,« so sklenili.